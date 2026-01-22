Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023

Les paroles peuvent parfois se retourner contre celui qui les prononce, et Nic Claxton en fait aujourd’hui l’amère expérience. L’intérieur des Brooklyn Nets voit ses anciennes déclarations sur la rivalité avec les New York Knicks lui exploser au visage après une nouvelle défaite humiliante.

Une confiance qui s’est transformée en cauchemar

En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks. « Personnellement, je n’ai jamais perdu contre les Knicks depuis que je suis dans la ligue », avait déclaré le pivot lors d’une conférence de presse. À l’époque, ses propos n’étaient pas complètement exagérés puisqu’il affichait un bilan de 6 victoires pour 1 seule défaite contre New York depuis son arrivée en NBA en 2019.

"Me I never lost to the Knicks since I been in the league" –– Nic Claxton now 0-13 vs Knicks since thispic.twitter.com/Oe39S43NFJ — New York Basketball (@NBA_NewYork) January 22, 2026

Malheureusement pour lui, cette déclaration confiante s’est avérée véridique pour la dernière fois. Depuis cette sortie médiatique, les Nets et les Knicks se sont affrontés à 13 reprises, et Brooklyn n’a remporté aucun de ces duels. Le bilan est même devenu catastrophique avec une défaite de 54 points mercredi soir au Madison Square Garden (120-66).

Des performances individuelles en chute libre

Au niveau individuel, Claxton n’a pas brillé non plus lors de ces confrontations malheureuses. Sur cette série noire de 13 défaites consécutives, l’intérieur de 2,08m affiche des moyennes décevantes de 8,8 points, 8,3 rebonds et 1,4 contre par match, avec 47,8% de réussite aux tirs.

Lors de la récente déroute de mercredi, Claxton a terminé avec seulement 4 points, 4 rebonds et 2 contres, illustrant parfaitement les difficultés actuelles des Nets. L’équipe de Brooklyn traverse une période particulièrement sombre avec un bilan de 12 victoires pour 30 défaites, incluant seulement 2 succès lors des 10 derniers matchs.

Cette série de revers face aux Knicks symbolise parfaitement la chute des Nets, qui voient leur rival new-yorkais s’imposer comme l’une des équipes les plus solides de la Conférence Est. Les supporters n’ont pas manqué de ressortir les anciennes déclarations de Claxton sur les réseaux sociaux, rappelant que sur internet, rien ne s’oublie jamais.