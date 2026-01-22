Recherche
NBA

Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire

Les New York Knicks mettent fin à leur série de quatre défaites consécutives en écrasant les Brooklyn Nets avec un écart record de 54 points au Madison Square Garden.
00h00
Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire

Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Les New York Knicks ont retrouvé le sourire de la plus belle des manières mercredi soir, en infligeant aux Brooklyn Nets la plus lourde défaite de l’histoire de la franchise new-yorkaise (120-66). Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs et efface temporairement les doutes qui planaient sur l’équipe.

– Journée 22012026

La marge de 54 points dépasse largement l’ancien record de la franchise, qui était de 48 points (atteint à trois reprises en 1994, 1972 et 1968). Les Knicks ont mené jusqu’à 59 points d’écart durant la rencontre, transformant le derby new-yorkais en véritable démonstration de force.

Jalen Brunson et Landry Shamet en mode destruction

Jalen Brunson a mené la charge avec 20 points, mais c’est Landry Shamet qui a volé la vedette avec une performance exceptionnelle : 18 points en seulement 15 minutes de jeu, avec un parfait 6/6 à 3-points. « Nous traversons une période assez difficile et il ne s’agit pas d’un seul match maintenant. Il doit y avoir une poursuite continuelle pour nous améliorer et grandir », a déclaré Shamet après la rencontre.

L’efficacité collective des Knicks a été remarquable avec 57,5% de réussite au tir et 50% à 3-points (16/32). En face, Brooklyn a sombré avec seulement 29% de réussite (23/79) et s’est incliné dans tous les secteurs : rebonds (56-27), passes décisives (28-15) et points sur contre-attaque (29-4).

Une réaction après la défaite humiliante contre Dallas

Cette démonstration intervient deux jours après la défaite la plus douloureuse de la saison face aux Mavericks (114-97), où les Knicks avaient été sifflés par leur propre public après avoir accusé 30 points de retard en première mi-temps. Karl-Anthony Towns, particulièrement visé par les critiques lundi, a souligné l’importance de cette victoire : « Une victoire. C’était le plus important, juste trouver un moyen de briser la glace et en obtenir une dans la colonne de gauche. »

Brunson avait organisé une réunion entre joueurs après la débâcle contre Dallas, estimant que l’équipe devait trouver ses propres solutions plutôt que de compter sur le staff technique. La réponse sur le terrain a été immédiate et spectaculaire.

Cette treizième victoire consécutive contre les Nets confirme la domination totale des Knicks dans ce derby, mais l’entraîneur de Brooklyn Jordi Fernandez a assumé ses responsabilités : « Ce soir était encore pire et je suis le seul responsable. » Les Knicks savent néanmoins que le véritable test les attend samedi à Philadelphia, face aux 76ers qui les ont battus deux fois cette saison.

Des Français discrets

Alors que Nolan Traoré était sur une bonne lancée, il n’a pas marqué en 18 minutes de jeu, manquant ses 3 tentatives de tir. Il termine toutefois avec 3 passes décisives. Dans le camp des vainqueurs, celui des Knicks, Mohamed Diawara a apporté 7 points à 2/4 et 3 rebonds en moins de 8 minutes quand Guerschon Yabusele a fini à 2 points à 1/3 et 1 rebond en 11 minutes. Pacôme Dadiet s’est contenté d’une passe décisive en plus de 6 minutes.

Une discrétion à l’image de l’impact des joueurs français ce mercredi 21 janvier, puisque seuls Maxime Raynaud (8 points à 3/7, 7 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes) lors d’une défaite des Kings à Toronto et Moussa Diabaté (4 points à 1/1, 5 rebonds et 3 contres en 29 minutes) là-aussi sur un revers contre Cleveland, sont parvenus à s’exprimer.

