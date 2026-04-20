Les Playoffs NBA se poursuivent dans la nuit de lundi à mardi avec une nouvelle salve de matchs au programme. Entre équipes qui veulent confirmer leur premier succès et celles qui cherchent à réagir, cette soirée s’annonce déjà importante dans la construction des séries.

Avec plusieurs dynamiques différentes et une affiche particulièrement attendue à l’Ouest, cette nuit pourrait commencer à donner des indications sur les différents rapports de force.

Cleveland peut déjà prendre le large

Vainqueurs maîtrisés du match 1, les Cavaliers ont parfaitement lancé leur série face aux Raptors, notamment grâce au trio Mitchell – Harden – Strus qui a cumulé 78 points. À domicile, ils ont imposé leur rythme et affiché une solidité défensive qui a posé de gros problèmes à une équipe de Toronto impuissante.

Ce match 2 représente déjà un tournant pour la franchise de l’Ohio. Un succès permettrait d’aborder le déplacement au Canada avec un matelas confortable (2-0), alors qu’un revers relancerait totalement Toronto. Les Canadiens et plus particulièrement Darko Rajaković devront rapidement trouver des solutions offensives pour éviter de se retrouver sous pression.

New York veut enchaîner avant Atlanta

Même logique du côté du Madison Square Garden. Les New York Knicks ont remporté le match 1 face aux Atlanta Hawks en s’appuyant notamment sur leur duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns.

Dominants par séquences, les Knicks savent néanmoins que la série peut rapidement basculer. Un deuxième succès à domicile leur offrirait une position idéale avant deux matchs en Géorgie. En face, Atlanta doit hausser le ton défensivement, les Hawks ne peuvent pas se permettre d’encaisser autant de points (113) lors de ce game 2.

Keeping an eye on how the Knicks handle the Hawks sticking with switching after their last matchup. Working to try and bog them down -KAT tried a rescreen but the Hawks were able to stay at home

-Had Brunson screen for Hart to get Kuminga involved. Then KAT screens and drives pic.twitter.com/JNbRvKP1Nh — Steve Jones (@stevejones20) April 18, 2026

Denver – Minnesota : déjà un choc majeur

C’est sans doute l’affiche la plus attendue de la nuit. Les Denver Nuggets ont frappé les premiers en faisant parler leur expérience lors de la seconde mi-temps de ce premier match de série.

Portés par Nikola Jokic, mais également un Jamal Murray impactant avec 30 points, 5 rebonds et 7 passes, les champions en titre ont su accélérer au bon moment pour faire déjouer les Timberwolves. Mais les Wolves ont montré de belles choses, notamment grâce à un Rudy Gobert très impactant dans la raquette. Nul doute qu’Edwards aura à cœur de jouer les trouble-fête dans le Colorado.

Ce match 2 pourrait déjà donner une indication forte sur l’issue de la série. Une nouvelle victoire de Denver les placerait en position de force avant de se rendre dans le Minnesota, tandis que les Wolves ont l’occasion de récupérer l’avantage du terrain.