Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama

La NBA a annoncé lundi que Rudy Gobert, le pivot des Minnesota Timberwolves, sera suspendu pour un match après avoir accumulé sa sixième faute flagrante de la saison 2025-2026. Cette sanction fait suite à l’incident survenu dimanche lors de la victoire 104-103 contre les San Antonio Spurs, où le Français a été sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1 sur Victor Wembanyama.

Un système de points qui sanctionne les récidivistes

Le quadruple défenseur de l’année a été pénalisé pour avoir laissé ses pieds traîner sous les appuis de son compatriote qui tentait un tir à 3-points. Cette faute lui a valu sa cinquième faute flagrante de niveau 1 de la saison, s’ajoutant à une faute flagrante de niveau 2 commise précédemment sur Mark Williams, portant son total à six points.

La NBA a mis en place un système de points précis pour sanctionner les joueurs récidivistes : une faute flagrante de niveau 1 équivaut à un point, tandis qu’une faute flagrante de niveau 2 en vaut deux. Lorsqu’un joueur dépasse les cinq points, il écope automatiquement d’une suspension d’un match, ce qui explique la sanction infligée à Gobert.

Rudy Gobert est actuellement le joueur ayant reçu le plus de fautes flagrantes depuis le début de saison en NBA. Il purgera sa suspension mardi soir lors du déplacement des Timberwolves à Milwaukee contre les Bucks.

FULL MOMENT: Rudy Gobert flagrant 1 foul on Victor Wembanyama almost injures him then bumps ref and gets tech pic.twitter.com/thNaM6P92K — NBAbzy (@nbabzyy) January 12, 2026

Des conséquences pour l’avenir

Cette suspension intervient après un match difficile pour le pivot français face aux Spurs, où il n’a inscrit que 2 points à 1/4 aux tirs pour 14 rebonds, tandis que Wembanyama brillait avec 29 points et 7 rebonds.

Désormais à six points de fautes flagrantes, Gobert devra faire preuve de prudence pour la suite de la saison. S’il commet une nouvelle faute flagrante de niveau 1, il écopera automatiquement d’une nouvelle suspension d’un match. En cas de faute flagrante de niveau 2, la sanction passerait à deux matchs de suspension.