NBA

Steve Kerr voulait Franz Wagner plutôt que Jonathan Kuminga à la Draft 2021

L'entraîneur des Warriors privilégiait l'ailier allemand lors de la draft 2021. Une révélation qui prend une dimension particulière alors que Kuminga a demandé son trade de Golden State.
00h00
Steve Kerr voulait Franz Wagner plutôt que Jonathan Kuminga à la Draft 2021

Malgré les préférences de l’entraîneur, la décision finale avait été portée par le propriétaire Joe Lacob

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Alors que Jonathan Kuminga a officiellement demandé son trade des Golden State Warriors, une révélation du passé refait surface et éclaire d’un jour nouveau les tensions actuelles. Selon plusieurs journalistes de The Athletic, Steve Kerr faisait partie des membres du staff qui préféraient un autre prospect lors de la Draft NBA 2021.

Un choix débattu en interne le soir de la Draft

D’après Marcus Thompson II, Sam Amick et Nick Friedell, Steve Kerr avait placé Franz Wagner en tête de sa liste de souhaits lors du processus de décision. Cette information confirme un précédent rapport d’Anthony Slater et Shams Charania d’ESPN, publié en septembre, qui évoquait déjà un soutien interne pour l’ailier allemand au sein de l’organisation.

Franz WAGNER
Poste(s): Ailier
Taille: 208 cm
Âge: 24 ans (27/08/2001)
Nationalités:

logo GER.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
22,5
#27
REB
6,3
#63
PD
3,6
#83

Malgré les préférences de l’entraîneur, la décision finale avait été portée par le propriétaire Joe Lacob, décrit comme « une force motrice » derrière la sélection de Jonathan Kuminga avec le 7e choix de la Draft 2021.

Deux trajectoires qui ont fortement divergé

Cinq saisons plus tard, la comparaison entre les deux joueurs est devenue inévitable. Franz Wagner s’est imposé comme une pièce majeure du projet d’Orlando Magic, affichant des moyennes de 19,4 points, 4,9 rebonds et 3 passes décisives. Il a également été un acteur clé des parcours en playoffs du Magic en 2024 et 2025, avant de signer un contrat de cinq ans pour plus de 224 millions de dollars.

À l’inverse, Jonathan Kuminga peine à s’installer durablement dans la rotation des Warriors. Cinq saisons après son arrivée en NBA, il n’a pas connu l’évolution espérée et s’est progressivement retrouvé en retrait dans la hiérarchie de Steve Kerr, au point d’avoir demandé son trade.

L’écart de trajectoire ne s’explique toutefois pas uniquement par le talent individuel. Orlando était engagé dans une reconstruction assumée, offrant à Wagner un temps de jeu conséquent et la possibilité de progresser. Golden State évoluait dans une logique opposée, avec un effectif dense tourné vers la quête immédiate du titre. Kuminga n’a disputé que 16,9 minutes par match lors de la saison de titre 2022, avec un rôle encore plus réduit en playoffs.

Cette divergence de trajectoires donne aujourd’hui un relief particulier aux débats internes de la Draft 2021 et aux tensions actuelles entre Kuminga et l’organisation des Warriors.

