NBA

Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives

Oklahoma City affronte San Antonio ce soir dans un match crucial. Le Thunder, mené 3-0 dans leurs confrontations cette saison, tente d'éviter un potentiel sweep face à des Spurs en confiance.
00h00
Thunder vs Spurs : OKC cherche sa revanche après trois défaites consécutives

Le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

La rivalité naissante entre Oklahoma City et San Antonio connaît un nouvel épisode ce soir. Après trois défaites consécutives face aux Texans en décembre, le Thunder a une occasion en or de redorer son blason à domicile. Un enjeu de taille pour une équipe championne en titre qui ne peut se permettre d’être dominée par un adversaire de conférence.

Des absences qui redistribuent les cartes

Les deux formations devront composer sans un titulaire majeur. Du côté d’Oklahoma City, Isaiah Hartenstein manque à l’appel en raison d’une blessure au soléus droit. Le pivot de 2,13m avait déjà manqué huit rencontres avec cette même blessure avant de revenir pour cinq matchs, puis de rechuter lors du match contre Philadelphie. Son absence pèse lourd face à Victor Wembanyama et ses 2,24m.

LIRE AUSSI

San Antonio devra se passer de Devin Vassell, touché à l’adducteur gauche. L’arrière avait été crucial lors de la première victoire des Spurs contre OKC cette saison avec 23 points au compteur. Ses moyennes de 15 points par match et 38% de réussite à 3-points en font un élément offensif important de l’effectif texan.

L’opportunité de prendre une revanche psychologique

Les précédentes confrontations ont laissé des traces dans l’esprit des joueurs d’Oklahoma City. La première défaite était intervenue dans un finish serré en NBA Cup, où Wembanyama avait brillé pour qualifier San Antonio pour la finale. Les deux suivantes avaient pris la forme de corrections en bonne et due forme, poussant les médias à rétrograder OKC dans leurs classements et à questionner la capacité du Thunder à rivaliser avec les Spurs.

Depuis ces revers, Oklahoma City a retrouvé des couleurs avec trois victoires consécutives face au Jazz, aux Grizzlies et au Heat. Cependant, l’équipe n’a pas encore retrouvé sa domination des deux côtés du terrain qui faisait sa force en début de saison. Une victoire face aux Spurs pourrait servir de tremplin pour la seconde partie de saison et effacer les doutes nés de cette série noire.

Pour San Antonio, l’enjeu est différent mais tout aussi important. Mener 4-0 dans cette confrontation directe enverrait un message fort à toute la conférence Ouest et installerait définitivement les Spurs comme un adversaire redoutable pour les playoffs. Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander, les deux superstars de leurs équipes respectives, auront à cœur de briller dans ce duel au sommet programmé à 21h, heure locale.

