Officiel : Grant Golden s’engage avec l’Élan Chalon

Betclic ELITE

Betclic ELITE - Grant Golden est officiellement un joueur de l’Élan Chalon. Le club bourguignon a annoncé ce vendredi la signature du pivot américain de 2,08 m, en provenance de Manresa, pour la saison 2025-2026.
00h00
Grant Golden arrive à Chalon

Crédit photo : FIBA

L’Élan Chalon a officialisé ce vendredi l’arrivée annoncée de Grant Golden. À 28 ans, le poste 5 américain vient renforcer la raquette chalonnaise pour la phase retour de la Betclic ELITE et les prochaines échéances européennes. Une signature mûrement réfléchie par le staff, comme l’a expliqué Elric Delord.

Un besoin identifié à l’intérieur

Dans le communiqué du club, l’entraîneur chalonnais a détaillé les raisons de ce recrutement, en insistant sur l’équilibre global de l’effectif :

« Il nous a paru évident que nous avions besoin d’une rotation à l’intérieur, d’autant plus que Chris Johnson n’avait toujours pas été remplacé et que Justyn montre beaucoup de qualités sur les postes 4-3. Cela a également élargi le spectre des profils de joueurs que nous pouvions envisager. Grant représente aussi une véritable opportunité de saison, il va nous apporter ce qui nous manquait, à savoir un big man reconnu en Europe et doté d’une solide expérience européenne. »

Déjà très proche d’une signature l’été dernier, Grant Golden avait finalement choisi Manresa. Un dossier qui n’avait jamais totalement disparu des radars chalonnais.

« C’est un joueur que nous avions été tout proches de signer l’été dernier, avant qu’il ne choisisse finalement Manresa. C’est un réel plaisir de pouvoir compter sur lui aujourd’hui dans notre effectif et je pense qu’il va parfaitement matcher », poursuit Elric Delord.

Un profil offensif pour rééquilibrer l’effectif

Avec cette arrivée, l’Élan Chalon mise sur un pivot capable d’apporter de la variété dans le jeu intérieur, mais aussi de la lecture et de l’alternance offensive :

« Son profil plus offensif lui permettra d’apporter de l’alternance au sein du groupe et de rééquilibrer l’effectif en termes de rotation, au regard des grosses échéances à venir. »

À Chalon, Grant Golden viendra partager la raquette avec Lionel Gaudoux, tandis que Justyn Mutts, Obinna Anochili-Killen et Yanis Tonnellier continueront d’occuper les postes d’ailier-fort.

Une expérience européenne déjà solide

En provenance de Manresa, où il évoluait cette saison en Liga Endesa et en EuroCup, Grant Golden (2,08 m, 28 ans) arrive avec un bagage européen conséquent. Le club bourguignon souligne ses statistiques complètes sur la scène continentale, avec 8,6 points et 4 rebonds en EuroCup, ainsi que sa capacité d’adaptation au haut niveau.

Originaire de Winchester (Virginie), l’intérieur est passé par l’université de Richmond, où il a marqué l’histoire de son programme en dépassant les 2 000 points et 1 000 rebonds en carrière NCAA. Non drafté en 2022, il a ensuite connu la G-League (5,2 passes décisives par match !) avant de s’exporter en Europe, notamment à Crémone puis à l’AEK Athènes, avec qui il a décroché une troisième place en BCL après une demi-finale face à Malaga.

Pivot mobile, altruiste et réputé pour sa qualité de passe, Grant Golden est attendu comme un véritable point d’ancrage du jeu intérieur chalonnais.

PROFIL JOUEUR
Grant GOLDEN
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 28 ans (15/01/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
7,1
#120
REB
3,7
#61
PD
1,5
#89

Pas encore qualifié pour le derby

L’Élan Chalon a toutefois précisé que Grant Golden ne sera pas qualifié pour la rencontre de ce samedi face à Dijon. Son intégration sportive se fera donc progressivement, alors que le club bourguignon aborde un enchaînement de matchs importants en Betclic ELITE et en BCL.

Commentaires

elanpourtous
ENFIN !!!!!! Ce recrutement a été plus qu'attendu pour densifier le secteur intérieur. Maintenant je pense qu'une rapide intégration au collectif chalonnais lui permettra de s'exprimer pleinement tant en championnat qu'en coupe d'Europe. You are welcome Grant et que votre jeu soit en or !!!!
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
