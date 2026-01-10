« On n’a rien lâché » : Clément Cavallo met en avant le mental de Caen contre Challans

Après quatre défaites consécutives, le Caen BC a retrouvé le chemin de la victoire ce vendredi face à Vendée Challans Basket. Un succès important pour relancer la dynamique, mais obtenu au terme d’un scénario totalement renversant. Longtemps dominés, les Caennais ont dû s’appuyer sur leur état d’esprit et leur défense pour rester au contact, avant d’arracher la décision dans les toutes dernières secondes. Une rencontre que le capitaine Clement Cavallo (2,00 m, 35 ans) résume avant tout par la capacité de son équipe à ne jamais lâcher.

Un match longtemps subi, mais jamais abandonné

Menés pendant la quasi-totalité du match, les Normands n’ont pris l’avantage que dans les ultimes secondes, après n’avoir été devant au score que … 24 secondes au total. Un match aux multiples rebondissements, qui a fait passer le bouillant public du Palais des Sports de Caen la mer par toutes les émotions.

« Le match en lui-même est assez dingue. Je pense que tout le monde dans la salle a dû passer par plein d’émotions »*, a reconnu Clément Cavallo dans les colonnes de Ouest-France. « Le scénario fait qu’on n’a pas lâché malgré ce premier quart-temps très compliqué pour nous et une belle entame de Challans. ».

S’accrocher malgré un premier quart-temps compliqué

Bousculé d’entrée, le Caen BC a longtemps couru après le score. Mais malgré les difficultés, les Caennais ont su rester dans le match.

« Le plus important ce soir, c’est la victoire. On n’a rien lâché », a insisté le capitaine auteur de 6 points, 6 rebonds et 1 passe pour 12 d’évaluation en 25 minutes, conscient que tout n’a pas été parfait dans le contenu, mais que l’essentiel était ailleurs.

PROFIL JOUEUR Clement CAVALLO Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 35 ans (09/11/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,9 #185 REB 3,4 #91 PD 1,9 #90

Une victoire fondatrice plus que spectaculaire

Ce succès intervient dans un contexte particulier, marqué par un changement d’entraîneur sur le banc et une semaine seulement pour assimiler de nouveaux principes. Logiquement, tout n’est pas encore en place dans le jeu caennais.

« Il y a encore des réglages à faire, on l’a vu sur le premier quart-temps. Ça a été mieux après », a tempéré l’ailier. « On a gagné. Il faut construire là-dessus. »

Construire sans s’emballer après une série noire

Si cette victoire, la première pour Jean-Baptiste Lecrosnier au commande de Caen permet à la formation du Calvados de souffler et de lancer positivement l’année 2026, le discours reste volontairement mesuré dans une ELITE 2 particulièrement relevée cette saison. Caen est ce samedi 18e et premier non relégable avec un bilan de 6 victoires et 12 défaites. Prochain rendez-vous avec un périlleux déplacement à Châlons-Reims. Chez eux, les hommes de Vincent Dumestre ont un bilan presque parfait avec 8 succès en 9 rencontres, un vrai test pour Clément Cavallo et sa bande.