Victor Wembanyama n’aura pas mis longtemps à comprendre ce que représentent les playoffs NBA. Pour sa toute première postseason dans la grande ligue, le pivot des Spurs a non seulement répondu présent, mais aussi donné le ton sur ses ambitions.

Une première expérience en playoffs représente habituellement un vrai test. Un examen réussi hait la main par Victor Wembanyama, auteur d’une série à 26,3 points, 10,3 rebonds et 5,0 contres de moyenne contre Portland (exception faite du Game 2, tronqué par une sortie dès le 2e quart-temps suite à une lourde chute). Interrogé mardi au sortir de la victoire des Spurs sur les Blazers au Game 5 (114-95), le Français a insisté sur la dimension particulière de ces matchs à élimination directe.

« C’est clairement une sensation différente de battre quelqu’un en sachant que sa saison est terminée, et de jouer plusieurs fois de suite contre la même équipe »

Loin de savourer, le 1st pick de la draft NBA 2023 préférait se projeter sur la suite des hostilités avec en ligne de mire déjà la demi-finale de conférence à venir.« C’est une bonne façon de commencer les playoffs. On a gagné de l’expérience et on a encore faim de confrontations plus relevées encore. »

OH MY GOODNESS, THIS WEMBY BLOCK 🤯 "Even his dad says WOW!" pic.twitter.com/ye6pzK65I8 — NBA (@NBA) April 29, 2026

Un message clair qui donne le ton des ambitions de la franchise texane en dépit d’une certaine inexpérience à ce stade de la compétition. Une jeunesse que le natif du Chesnay refusait de voir comme une limite face aux questions des journalistes à ce propos. « Je n’essaie pas d’éviter le sujet. Ce n’est juste pas un problème. »

Sûr de sa force et décomplexé, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a encore impressionné pour conclure cette série face à Portland. Sans forcer, le rookie de l’année 2024 a compilé 17 points, 14 rebonds et surtout 6 contres dans un match 5 couperet facilement remporté par la bande à Mitch Johnson. Une performance qui n’a pas manqué de faire réagir. A commencer par l’entraîneur de Portland, Tiago Splitter, désabusé par le niveau défensif affiché par son bourreau du soir. « C’est extrêmement difficile. Il vous oblige à improviser… Il peut contester un tir à 3-points et protéger le cercle en même temps. Il va poser des problèmes à énormément d’équipes pendant très longtemps. »

Un constat déjà partagé dans toute la ligue : Victor Wembanyama représente un casse-tête pour toute équipe qui croisera sa route en playoffs, où la défense pèse plus encore sur l’issue des rencontres. Une équation que le vainqueur de la série entre les Nuggets et les Wolves devra résoudre en demi-finale de conférence face aux coéquipiers de De’Aaron Fox.