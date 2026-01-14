Recherche
NBA

Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama

À part le carton de Joan Beringer, les Français de NBA ont connu une soirée contrastée, à l'image de Victor Wembanyama et Sidy Cissoko. On sauvera tout de même la performance honorable de Rayan Rupert à Golden State.
00h00
Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama

Rayan Rupert performant, en vain, face aux Warriors

Crédit photo : Robert Edwards-Imagn Images

Si Joan Beringer a été le grand bonhomme français de la nuit en NBA, d’autres tricolores étaient de sortie sur les parquets la nuit dernière.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko battus par les Warriors

Côté Portland, ce fut une soirée interminable à Golden State (119-97). Dans ce marasme, Rayan Rupert a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu.

En 27 minutes, il a affiché de bonnes statistiques en inscrivant 13 points à 5/9, agrémentés de 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions. Il a échoué à un souffle de son record de la saison (14 unités à New Orleans le 12 décembre).

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
13
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
GSW
119 97
POR

De son côté, toujours dans le cinq de départ, Sidy Cissoko n’a pas noirci la fiche de statistiques, avec seulement 3 points à 1/4 et 3 rebonds en 26 minutes.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
3
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBA
GSW
119 97
POR

Wembanyama impuissant à Oklahoma City

Pris en grippe par le public du Thunder, ce qui lui a valu une déclaration étonnante à propos du Portel, Victor Wembanyama a terminé avec 17 points à 7/15, 7 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

Des chiffres en-dessous de ses standards, qui, même s’il a été impactant par séquences, n’ont évidemment pas suffi pour éviter la vengeance d’un champion remonté par trois défaites consécutives face aux Spurs…

NBA
NBA
Suivre

