Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama

Si Joan Beringer a été le grand bonhomme français de la nuit en NBA, d’autres tricolores étaient de sortie sur les parquets la nuit dernière.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko battus par les Warriors

Côté Portland, ce fut une soirée interminable à Golden State (119-97). Dans ce marasme, Rayan Rupert a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu.

En 27 minutes, il a affiché de bonnes statistiques en inscrivant 13 points à 5/9, agrémentés de 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions. Il a échoué à un souffle de son record de la saison (14 unités à New Orleans le 12 décembre).

De son côté, toujours dans le cinq de départ, Sidy Cissoko n’a pas noirci la fiche de statistiques, avec seulement 3 points à 1/4 et 3 rebonds en 26 minutes.

Wembanyama impuissant à Oklahoma City

Pris en grippe par le public du Thunder, ce qui lui a valu une déclaration étonnante à propos du Portel, Victor Wembanyama a terminé avec 17 points à 7/15, 7 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

Des chiffres en-dessous de ses standards, qui, même s’il a été impactant par séquences, n’ont évidemment pas suffi pour éviter la vengeance d’un champion remonté par trois défaites consécutives face aux Spurs…