ELITE 2

Talis Soulhac règne sur le choc des leaders et confirme sa montée en puissance à Blois : « C’est un joueur incroyable »

ELITE 2 - À seulement 19 ans, Talis Soulhac s’impose de plus en plus comme un atout majeur de l’ADA Blois en ELITE 2, illustrant son rôle grandissant avec une performance référence dans le choc des leaders.
|
00h00
Crédit photo : Tuan Nguyen

Talis Soulhac (1,88 m, 19 ans) continue de franchir des paliers à vitesse grand V. En déplacement sur le parquet d’Orléans devant plus de 10 000 spectateurs, le jeune meneur de l’ADA Blois a livré la meilleure prestation offensive de sa carrière professionnelle, inscrivant 25 points dans un match au sommet d’ELITE 2. Une sortie majuscule qui confirme la dynamique enclenchée depuis plusieurs semaines pour l’ancien pensionnaire du Pôle France.

 

Talis SOULHAC
Talis SOULHAC
25
PTS
3
REB
3
PDE
Logo ELITE 2
ORL
75 90
BLO

Un record personnel dans un contexte XXL

Dans ce choc des leaders disputé au CO’Met, Talis Soulhac a tout simplement régné sur la rencontre. Auteur de 25 points, il signe son record en carrière professionnelle et s’affirme comme le facteur X de cette affiche très attendue. Six jours plus tôt, il avait déjà marqué les esprits avec 18 points et 5 passes décisives en 24 minutes lors de la victoire historique de l’ADA Blois face à la JL Bourg en Coupe de France.

Revenu à la compétition fin octobre après une intervention chirurgicale, le meneur francilien affiche une régularité impressionnante. Depuis son retour, il n’est descendu sous la barre des 10 points qu’à une seule reprise.

Des statistiques qui parlent pour lui

Sur la saison 2025-2026 d’ELITE 2, Talis Soulhac compile 13,8 points, 1,8 rebond et 2,8 passes décisives en 12 matchs, le tout en moins de 20 minutes par rencontre. Très fort dans la percussion, il affiche 51,2 % de réussite aux tirs. Sa principale marge de progression reste son adresse extérieure, avec 28 % à 3-points sur 2,5 tentatives par match.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Talis Soulhac.jpg
Talis SOULHAC
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 19 ans (19/09/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
13,8
#18
REB
1,8
#184
PD
2,8
#56

Un parcours déjà riche à seulement 19 ans

Passé par le club de Saint-Charles Charenton Saint-Maurice Basket jusqu’en U15, Talis Soulhac rejoint le Pôle France en septembre 2021 et découvre la Nationale 1. Il décroche ensuite une médaille de bronze à l’EuroBasket U16 2022 avec l’équipe de France jeunes. Après une première saison professionnelle remarquée à Blois, récompensée par un titre de meilleur jeune de Pro B en 2024-2025, il a choisi de poursuivre son développement dans le Loir-et-Cher lors de cet exercice 2025-2026.

« Tout ce qui lui arrive est mérité »

Après la rencontre au CO’Met, le coach blésois s’est montré très élogieux à son sujet. « C’est un joueur incroyable, et un garçon incroyable. Tout ce qui lui arrive est mérité. Ce qu’il fait à son âge, il n’y en a pas beaucoup qui l’ont fait. »

Du côté d’Orléans, la performance du jeune meneur n’est pas passée inaperçue. Lamine Kebe, son ancien entraîneur au Pôle France et aujourd’hui coach de Orléans Loiret Basket, reconnaissait la difficulté à le contenir. « Son impact était notre principale préoccupation. Les fautes nous ont empêchés de mettre les bonnes matchups, et il a réussi à performer dans la raquette, là où on savait qu’il était dangereux. »

LIRE AUSSI

L’entraîneur orléanais a également souligné sa capacité à gérer la pression. « C’est de l’ELITE 2, pas de la Betclic ELITE, mais le niveau est très élevé. Il a montré qu’il avait les épaules pour tenir la pression, et il l’a déjà fait lundi contre une équipe de Betclic ELITE. »

Quelques jours plus tôt, dans La Nouvelle République, Lamine Kebe se montrait déjà très confiant pour la suite. « Quand je vois son évolution, je me dis qu’il a fait un très bon choix en venant à Blois. Il a encore une marge de progression, notamment dans sa lecture du pick and roll, mais il n’a que 19 ans et un avenir fou devant lui. »

Talis Soulhac s'affirme comme l'un des tous meilleurs joueurs d'ELITE 2 cette saison
Talis Soulhac s’affirme comme l’un des tous meilleurs joueurs d’ELITE 2 cette saison (photo : Tuan Nguyen)

Et maintenant, cap sur la Betclic ELITE ?

Déjà leader technique d’une équipe en tête de l’ELITE 2, Talis Soulhac continue de faire tomber les barrières une à une. S’il reste à ce niveau de performance, la perspective de le voir évoluer en Betclic ELITE dès 2026-2027, pourquoi pas avec le club blésois, prend de plus en plus de consistance.

Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

