ELITE 2

Vidéo : Entre famille et Leaders Cup, la période dorée de l’Américain Jordan Shepherd à Vichy

ELITE 2 - Vichy est porté par un Jordan Shepherd impérial sur cette première partie de saison. Découvrez le reportage exclusif de France 3 Auvergne sur le meneur américain, qui a brillé sur le parquet sous les yeux de sa famille dernièrement.
00h00
Vidéo : Entre famille et Leaders Cup, la période dorée de l’Américain Jordan Shepherd à Vichy

Avec ses 25 points face à Challans il a emmené la JAV vers le Leaders Cup

Crédit photo : Grégory Laroche

Le Palais des Sports Pierre-Coulon n’avait d’yeux que pour lui, et lui n’avait d’yeux que pour le premier rang. Alors que la JA Vichy réalise une première partie de saison 2025/2026 tonitruante, son Américain vedette Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans) a vécu des jours hors du commun dernièrement. Entre la visite de ses proches puis la validation du ticket pour la Leaders Cup, l’Américain confirme qu’il est bien le nouveau roi de l’Allier. Un moment de grâce capturé par les caméras de France 3 Auvergne.

Un parfum d’Amérique sur les bords de l’Allier

Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans le reportage consacré au meneur thermal, on découvre un Jordan Shepherd rayonnant, entouré de sa famille ayant fait le déplacement depuis les États-Unis et plus précisément de la Caroline du Nord, l’état de naissance de Jordan. Pour un joueur « expatrié », ces moments de reconnexion sont précieux. Face à Quimper, cette présence en tribunes avait d’ailleurs donné des ailes à Jordan qui avait rendu une copie à 12 points et 17 d’évaluation lors de la large victoire de la JAV 91 à 55. De quoi donner le sourire à ces proches fiers de lui dans les travées de l’antre bourbonnaise.

Jordan entouré de sa famille. Photo JA Vichy
PROFIL JOUEUR
Jordan SHEPHERD
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 28 ans (03/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
15,2
#9
REB
2,1
#165
PD
3,4
#33

Clutch en ELITE 2

Si Vichy est dans le wagon de tête du championnat avec 12 victoires en 19 matchs, le natif d’Asheville en est le métronome incontesté. Ses chiffres témoignent d’une domination dans le jeu auvergnat. Leader en attaque de son équipe, il s’impose comme l’un des possible candidats pour le titre de MVP de la saison avec ses 15,2 point à 40% à 3 points, 2,1 rebonds et 3,4 passes pour 12,2 d’évaluation en 26 minutes sur 19 matchs. Au delà de son simple bilan statistique c’est surtout son coté décisif dans les moments importants d’un match qui font de lui un homme de base du dispositif de Dounia Issa. Pour sa deuxième saison sous les couleurs vichyssoises (13,1 points l’année dernière), il confirme et est un des chouchous du Palais des Sports Pierre Coulon.

« Je reçois beaucoup d’amour, l’équipe reçoit beaucoup d’amour. C’est une ambiance extraordinaire. J’ai joué en université à travers les Etats-Unis dans des salles gigantesques, 10 000, 20 000 places mais l’énergie qu’il y a ici est incomparable. »

La Leaders Cup en ligne de mire

Cette « période dorée » s’est conclue par une annonce de poids : la qualification officielle de la JA Vichy pour la Leaders Cup suite à la victoire de la JAV à Challans. Le club thermal rejoint ainsi le prestigieux carré final aux côtés de Roanne, Blois et Orléans.

Pour Shepherd, c’est l’occasion de décrocher un premier trophée sur le sol français. Dans le sillage de leur leader américain, les Vichyssois ne cachent plus leurs ambitions. Avec un tel niveau de jeu et le soutien indéfectible de ses proches, Jordan Shepherd semble prêt à guider Vichy vers les sommets de l’ELITE 2.

