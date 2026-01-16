Recherche
ELITE 2

Blois perd un match précieux, Orléans en perdition… L’ÉLITE 2 a un nouveau leader : Roanne !

ÉLITE 2 - La Chorale de Roanne prend le fauteuil de leader de la seconde division, grâce à sa belle victoire à Pau-Orthez et aux défaillances à l'extérieur des deux autres membres du podium, Blois et Orléans.
00h00
Blois perd un match précieux, Orléans en perdition… L’ÉLITE 2 a un nouveau leader : Roanne !

En force, la Chorale a remonté au classement depuis un mois et demi

Crédit photo : Olivier Fusy

Le marathon de l’ÉLITE 2 suit son cours avec cette 19e journée, la deuxième de l’année 2026 et surtout la dernière de la phase aller. Les 20 équipes se sont désormais toutes affrontées (à part Antibes et Denain qui le feront samedi), et un premier bilan peut être tiré. Surtout qu’à l’issue de cette soirée du vendredi 16 janvier, il y a un nouveau changement de leader en tête du classement. Fini le long règne d’Orléans et celui beaucoup plus court de Blois après leur victoire au Centrico, et place à… la Chorale de Roanne. Transformée depuis l’arrivée de TJ Parker, l’équipe a glané sa 6e victoire sur ses 7 derniers matchs chez l’Élan Béarnais (88-93). Voir le résumé dédié ici :

LIRE AUSSI

Dans le même temps, les deux autres membres du podium ont fait des mauvaises opérations. Blois d’un côté, qui n’a pas su capitaliser sur sa magnifique victoire au CO’Met le week-end dernier. Pénalisée par l’absence de Timothé Vergiat et le retour de Kyle Riddley en face, l’ADA a perdu son match en déplacement du côté de Nantes (91-77), malgré les 24 points de Talis Soulhac. De son côté, Orléans encaisse sa 4e défaite sur ses 6 derniers matchs, de nouveau à l’extérieur chez une équipe de la deuxième partie de classement (79-67 à Saint-Chamond). La période d’invincibilité de l’OLB semble bien loin, et ils vont maintenant devoir se méfier du retour des concurrents derrière.

Développement à venir…

Tous les résultats de cette soirée du vendredi 16 janvier :

ELITE 2 – Journée 19
16/01/2026
POI Poitiers
100 87
ASA Alliance Sport Alsace
AIX Aix-Maurienne
92 75
ROU Rouen
QUI Quimper
94 108
HTV Hyères-Toulon
CHA Champagne Basket
90 71
CAE Caen
EVR Evreux
77 70
ROC La Rochelle
NAN Nantes
91 77
BLO Blois
PAU Pau-Lacq-Orthez
88 93
ROA Roanne
CHA Challans
66 79
VIC Vichy
SCA SCABB
79 67
ORL Orléans
17/01/2026
ANT Antibes
DEN Denain
