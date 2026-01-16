Recherche
EuroCup Féminine

Zoé Wadoux et Vilnius butent sur le Mersin d’une Luisa Geiselsoder XXL

EUROCUP - Après une mi-temps de résistance, le Kibirkstis Vilnius de Zoé Wadoux n'a pas tenu la distance face à Mersin (67-87) en 16e de finale aller. Les chances de qualification lituaniennes se sont amoindries, sous les coups d'un tandem Luisa Geiselsoder - Kennedy Burke décisif près du cercle.
Zoé Wadoux et Vilnius butent sur le Mersin d’une Luisa Geiselsoder XXL

Le bon match de Zoé Wadoux n’a pas suffi à Vilnius pour l’emporter face à Mersin.

Crédit photo : FIBA

Il y avait tout simplement une classe d’écart jeudi 15 janvier entre de Vilnius et ses visiteuses de Mersin. L’équipe lituanienne s’est lourdement inclinée 67-87 en seizième de finale aller d’EuroCup Féminine. Et ce, malgré le bon match de sa récente recrue tricolore Zoé Wadoux (1,78 m, 25 ans)

– 8e de finale

 

LIRE AUSSI

Arrivée au Kibirkstis il y a deux semaines, la shooteuse nordiste a semblé à son aise pour sa première sortie européenne avec Vilnius. Dans le cinq majeur, elle a apporté la bagatelle de 13 points à 44% aux tirs, réhaussant la piètre performance à l’adresse de son équipe (35%). Elle y a ajouté 5 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes, mais cela n’a clairement pas suffi pour éviter une très lourde défaite.

Zoé WADOUX
Zoé WADOUX
13
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroCup Féminine
KIB
67 87
MER
LIRE AUSSI

Luisa Geiselsoder et Kennedy Burke trop fortes pour Vilnius

Dans le camp adverse, l’internationale allemande Luisa Geiselsoder (1,92 m, 25 ans) a fait régner sa loi dans la raquette avec une performance majuscule pour porter Mersin. L’ancienne joueuse de Basket Landes, qui a quitté Mont-de-Marsan après le sacre en Boulangère Wonderligue, a signé 26 points à 11/17 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres en 30 minutes. Elle a notamment débloqué la situation en seconde période, alors que les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps (42-42), grâce à son jeu près du cercle. Une sortie décisive qui lui a logiquement valu le titre de MVP de la rencontre.

LIRE AUSSI

Parmi les autres visages connues en France, l’on note l’excellente performance de Kennedy Burke (1,85 m, 28 ans) en parfaite complément de Geiselsoder. L’ancienne villeneuvoise a terminé la rencontre en double-double avec 13 points et 14 rebonds, s’immisçant à son tour dans la raquette alors que les Turques n’ont shooté qu’à 15% de réussite à 3-points.

Kennedy BURKE
Kennedy BURKE
13
PTS
14
REB
4
PDE
Logo EuroCup Féminine
KIB
67 87
MER

Avec 20 points d’avance avant de recevoir en Turquie, la suite de la compétition semble bien embarquée pour Mersin alors qu’elle s’inscrit en gros pointillés pour Zoé Wadoux et Vilnius… Match retour prévu jeudi prochain, au Servet Tazegul Spor Salonu (17 heures).

 

EuroCup Féminine – 8e de finale
14/01/2026
ZAG MB Zaglebie Sosnowiec
49 76
PAN Panathinaikos A.C. féminin
EST Movistar Estudiantes féminin
85 86
OLY Olympiacos féminin
LOI Lointek Gernika Bizkaia
62 85
VIL Villeneuve d’Ascq
15/01/2026
QUA Athinaikos Qualco
81 72
SOP Sopron Basket Féminin
KIB Kibirkstis-TOKS
67 87
MER CIMSA CBK Mersin
CAS Castors Braine
67 77
LUB AZS UMCS Lublin
MEC Kangoeroes Basket Mechelen féminin
66 80
MON Lattes Montpellier
AVE Perfumerias Avenida
86 58
FER BAXI Ferrol

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
