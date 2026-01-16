Zoé Wadoux et Vilnius butent sur le Mersin d’une Luisa Geiselsoder XXL

Il y avait tout simplement une classe d’écart jeudi 15 janvier entre de Vilnius et ses visiteuses de Mersin. L’équipe lituanienne s’est lourdement inclinée 67-87 en seizième de finale aller d’EuroCup Féminine. Et ce, malgré le bon match de sa récente recrue tricolore Zoé Wadoux (1,78 m, 25 ans)…

Arrivée au Kibirkstis il y a deux semaines, la shooteuse nordiste a semblé à son aise pour sa première sortie européenne avec Vilnius. Dans le cinq majeur, elle a apporté la bagatelle de 13 points à 44% aux tirs, réhaussant la piètre performance à l’adresse de son équipe (35%). Elle y a ajouté 5 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes, mais cela n’a clairement pas suffi pour éviter une très lourde défaite.

Luisa Geiselsoder et Kennedy Burke trop fortes pour Vilnius

Dans le camp adverse, l’internationale allemande Luisa Geiselsoder (1,92 m, 25 ans) a fait régner sa loi dans la raquette avec une performance majuscule pour porter Mersin. L’ancienne joueuse de Basket Landes, qui a quitté Mont-de-Marsan après le sacre en Boulangère Wonderligue, a signé 26 points à 11/17 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres en 30 minutes. Elle a notamment débloqué la situation en seconde période, alors que les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps (42-42), grâce à son jeu près du cercle. Une sortie décisive qui lui a logiquement valu le titre de MVP de la rencontre.

🤩 Maçın En Değerli Oyuncusu – MVP of the Game 𝐋𝐔𝐈𝐒𝐀 𝐆𝐄𝐈𝐒𝐄𝐋𝐒𝐎̈𝐃𝐄𝐑 🔥 26 Sayı / Points

✋ 5 Ribaund / Rebounds

🅰️ 1 Asist / Assists

🏀 1 Top Çalma / Steal

✋ 2 Blok / Block

📊 27 Verimlilik Puanı / Efficiency#WeAreÇBK #YourCityYourTeam #EuroCupWomen pic.twitter.com/ilViROIKBN — Çimsa ÇBK Mersin (@CBKMersin) January 15, 2026

Parmi les autres visages connues en France, l’on note l’excellente performance de Kennedy Burke (1,85 m, 28 ans) en parfaite complément de Geiselsoder. L’ancienne villeneuvoise a terminé la rencontre en double-double avec 13 points et 14 rebonds, s’immisçant à son tour dans la raquette alors que les Turques n’ont shooté qu’à 15% de réussite à 3-points.

Avec 20 points d’avance avant de recevoir en Turquie, la suite de la compétition semble bien embarquée pour Mersin alors qu’elle s’inscrit en gros pointillés pour Zoé Wadoux et Vilnius… Match retour prévu jeudi prochain, au Servet Tazegul Spor Salonu (17 heures).