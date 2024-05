1,2 million d’euros promis par Lionel Peluhet, la DNCCG réclame des explications au Limoges CSP

Mise à jour des horloges ! Alors que les compte à rebours tournaient jusqu’au 15 mai depuis six semaines, il faudra désormais ajouter douze jours supplémentaires. Comme nous vous l’annoncions en début d’après-midi, la DNCCG a convoqué les dirigeants du Limoges CSP le 28 mai afin de statuer sur un éventuel engagement du club en Betclic ÉLITE pour la saison prochaine.

Dans son communiqué, sans le nommer, le gendarme financier du basket français prend acte de l’arrivée d’un nouvel investisseur, à hauteur de 1 200 000 euros. Il s’agirait de Lionel Peluhet, n°2 du groupe Intermarché. L’opération doit être bouclée avant le 30 juin 2024 et la DNCCG indique « souhaiter désirer des explications sur l’augmentation de capital ». Ainsi, en plus des actuels dirigeants du club, « le souscripteur de cette augmentation du capital sera également auditionné le 28 mai 2024 afin de connaître et apprécier le contenu de son projet économique et sportif, à court, moyen et long terme. »

Le montant des partenariats privés en épicentre du problème ?

La date du 15 mai n’était pas choisie au hasard pour l’ultimatum. « Il s’agit d’une date très importante pour nous : c’est le jour où l’on communique la prévision de résultats au 30 juin 2024, qui est la première version du budget », nous expliquait Patrick Hianasy, président de la DNCCG, début avril. Or, en lisant entre les lignes, on comprend également bien que le gendarme financier n’est pas convaincu par les premiers éléments présentés par le Cercle Saint-Pierre. La DNCCG ajoute qu’il sera réclamé au club des précisions quant au montant des partenariats privés indiqués, l’un des nœuds inextricables des soucis limougeauds depuis le début de l’affaire. Il est ainsi suspecté de longue date une sur-évaluation des résultats économiques liés au sponsoring. Enfin, la ligue informe que « la DNCCG appréciera la crédibilité du budget présenté au 30 juin 2025, tant en terme de recettes qu’en terme de dépenses à la lumière du nouvel investisseur ».

Soit douze jours pour sauver le Limoges CSP. Tant mieux… Mardi, il n’en restait plus qu’un !