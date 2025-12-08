Après Cholet, Daylen Kountz rebondit en Israël

Daylen Kountz (1,93 m, 25 ans) n’aura pas mis longtemps à rebondir après son départ de Cholet Basket. Désormais joueur du Maccabi Raanana, actuel 12e de la première division israélienne (2 victoires, 6 défaites), l’arrière américain a posé ses valises dans un nouveau championnat, le quatrième de sa jeune carrière professionnelle. Et il s’est immédiatement montré productif lors de sa première sortie.

Le Maccabi Raanana, un nouveau défi pour l’ancien choletais

Pour relancer sa saison, Daylen Kountz a choisi une équipe en difficulté mais offrant du temps de jeu. Le Maccabi Raanana occupe le bas du classement (12e sur 14) mais compte sur l’ancien joueur de Cholet pour dynamiser son secteur extérieur.

L’Américain arrive donc avec une mission claire : apporter du scoring, de l’agressivité et de la percussion à un effectif en quête de solutions. Un rôle qui correspond parfaitement à son profil, lui qui s’est forgé une réputation de scoreur auparavant au Monténégro et en Hongrie.

Un premier match déjà réussi

Pour sa première apparition, Daylen Kountz a signé une ligne statistique convaincante malgré la défaite de son équipe 96-107. Avec le deuxième plus gros temps de jeu de son effectif, il a cumulé 18 points, 2 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, confirmant qu’il pourrait rapidement devenir une pièce importante du Maccabi Raanana.

Ses qualités d’attaque du cercle, sa capacité à créer et son activité défensive ont offert un aperçu prometteur de ce qu’il peut apporter dans la Winner League.

Une carrière qui continue de s’élargir

Après le Monténégro, la Hongrie et la France, l’ancien étudiant de Northern Colorado découvre donc un quatrième pays. Ce passage en Israël pourrait lui permettre de relancer sa dynamique et de retrouver un rôle majeur après son expérience dans les Mauges.