Aux portes d’une finale de Coupe d’Europe, Villeneuve-d’Ascq prolonge déjà Maxime Bézin

Débarqué à Villeneuve-d’Ascq pendant la trêve hivernale, en remplacement de Rachid Meziane parti en WNBA, Maxime Bézin avait hérité d’une situation difficile : un champion de France aux abois, plombé par 11 défaites consécutives pour démarrer la saison, douloureux 10e du championnat, à trois points des playoffs.

Plus de deux mois plus tard, l’ESBVA a retrouvé le sourire. Sa soirée de jeudi est censée lui ouvrir les portes de sa deuxième finale européenne d’affilée consécutive, avec une avance de sept points à défendre contre Sopron (73-66) lors de la demi-finale retour d’EuroCup. En championnat, si le nouveau coach n’a pas foncièrement inversé la dynamique (3v-4d), les Nordistes sont revenues à hauteur de la huitième place et peuvent toujours rêver des playoffs.

Par conséquent, Maxime Bézin a d’ores et déjà gagné le droit de garder son poste pour la saison 2025/26. Initialement embauché pour six mois, avec une option sur la saison prochaine, il a vu celle-ci être levée, comme l’a confirmé le président Carmelo Scarna dans les colonnes de La Voix du Nord.