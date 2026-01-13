Avant d’affronter Bourg, Besiktas engage un vainqueur de l’EuroLeague

Sertac Sanli n’aura finalement pas fait long feu aux Émirats arabes unis. Arrivé l’été dernier à Dubaï, fraîchement promu en EuroLeague, le pivot turc va déjà changer d’air. À 34 ans, l’intérieur de 2,12 m fait son retour en Turquie en s’engageant avec le Besiktas Istanbul, un club qu’il connaît bien pour y avoir évolué durant deux saisons, entre 2016 et 2018.

Une aventure éclair à Dubaï

Recruté par Dubai Basketball pour accompagner son arrivée en EuroLeague, Sertac Sanli n’a jamais réellement trouvé sa place dans la rotation. En EuroLeague, il tournait à 2,4 points et 1 rebond en 7 minutes de moyenne sur 7 matches, dans une équipe actuellement 13e avec un bilan de 10 victoires pour 11 défaites.

Son temps de jeu était légèrement plus conséquent en Ligue Adriatique, avec 5 points, 2,7 rebonds et 0,8 passe en 11 minutes sur 6 rencontres. Dubaï y domine néanmoins la compétition, occupant la première place avec un impressionnant bilan de 12-0.

Un retour logique dans un championnat qu’il connaît par cœur

Médaillé d’argent avec la Turquie lors du dernier Euro, Sertac Sanli est l’un des intérieurs les plus expérimentés de sa génération. Formé à Pinar Karsiyaka, il a littéralement fait le tour des clubs d’Istanbul : Darüşşafaka, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes Istanbul et Fenerbahçe figurent tous sur son CV.

Il a également porté les couleurs de plusieurs autres équipes du championnat turc, comme Tofaş Bursa, Gaziantep, Muratbey Uşak ou Trabzonspor, sans oublier une expérience au FC Barcelone.

Depuis 2018, il n’avait plus quitté l’EuroLeague, compétition qu’il a remportée à deux reprises, tout en décrochant quatre titres de champion de Turquie.

Le Beşiktaş renforce un effectif déjà performant

L’arrivée de Sertac Sanli vient consolider un Beşiktaş en pleine réussite cette saison. Le club stambouliote affiche un bilan de 13 victoires pour 2 défaites en championnat, occupant la deuxième place avec le même bilan que le Fenerbahçe, leader.

De retour dans le top 3 du championnat de Turquie depuis deux saisons, le Beşiktaş s’appuie sur un effectif solide et équilibré, emmené notamment par l’ancien joueur de l’ASVEL Jonah Mathews, Devon Dotson, Ante Žižić ou encore le Franco-Ivoirien Ismaël Kamagaté.

Ils sont bien décidés à accrocher une nouvelle bannière depuis leur mythique saison 2011-2012 où ils remportent le championnat, la coupe de Turquie, la Coupe du Président ainsi que l’EuroChallenge.

Sur la scène européenne, le club est également bien placé, avec une deuxième position dans sa poule d’EuroCup (9 victoires pour 4 défaites) derrière la JL Bourg, nourrissant de réelles ambitions de qualification directe pour les phases finales. Une équipe de Bourg qu’ils retrouvent justement ce mercredi soir, dans l’Ain.

Un œil déjà tourné vers l’EuroLeague

À moyen terme, le Beşiktaş affiche clairement son ambition de retrouver l’EuroLeague dès la saison prochaine, profitant des places qui pourraient se libérer. Dans cette optique, l’expérience et le vécu de Sertac Sanli au plus haut niveau européen constituent un atout précieux.

Le pivot turc pourrait effectuer ses débuts en championnat contre le Turk Telecom le 18 janvier, cependant, il ne sera pas éligible pour le prochain match d’EuroCup, face à la JL Bourg le 14 janvier, leader de la poule.