Après un début d’exercice 2025/2026 du côté du MKE Ankaragücü, Benoit Mbala (2,00 m, 30 ans) change déjà de cap. L’intérieur va découvrir un nouveau championnat en s’engageant avec les Corsaires d’Al Madina, en Libye. Ce sera sa première aventure en Afrique après des expériences en Asie, Europe et Amérique.

MERCATO: BEN MBALA SIGNE CHEZ LES CORSAIRES D'AL MADINA EN LIBYE Mbala (30 ans, 2m00, Poste 4) avait commencé sa saison 2025/2026 du côté de la Turquie avec le MKE Ankaraguçu. En 12 matchs disputés, il y tournait à 16.4 PPG et 8.0 RPG. pic.twitter.com/UWonL5LP7f — Basket237 (@Basket2372) April 17, 2026

Un passage solide en Turquie

Arrivé en cours de saison en deuxième division turque, Ben Mbala s’était rapidement montré productif sous les couleurs du MKE Ankaragücü. En 12 rencontres disputées, l’international camerounais tournait à 16,4 points et 8 rebonds de moyenne, confirmant sa capacité à peser dans la raquette.

Son équipe pointe à la 11e place du championnat de deuxième division turque avec un bilan de 12 victoires pour 20 défaites et avec un seul match à jouer en saison régulière elle ne pourra pas participer aux Playoffs d’accession en BSL.

De ce fait, le Camerounais ne prolonge pas l’aventure en Turquie, préférant relever un nouveau défi dans un championnat encore peu exploré par les joueurs passés par le basket français.

Une carrière faite de voyages

Passé par le centre de formation universitaire de La Salle University aux Philippines, où il a été élu MVP local, Ben Mbala a construit une trajectoire très internationale. Mexique, Corée du Sud, Espagne ou encore Turquie : l’intérieur a multiplié les expériences à l’étranger.

C’est toutefois en France qu’il s’était véritablement fait un nom entre Roanne, Aix-Maurienne, avant de découvrir l’élite avec le Limoges CSP. Il est ensuite revenu en Pro B, notamment à Champagne Basket et de nouveau Roanne.

Avec cette signature en Libye, Ben Mbala ajoute une nouvelle ligne à un parcours déjà riche et atypique. À 30 ans, l’intérieur continue de faire valoir son profil d’energizer capable d’impacter des deux côtés du terrain.