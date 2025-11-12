Ben Mbala fait son retour en Turquie

Benoit Mbala (2,00 m, 30 ans) fait son retour en Turquie. L’intérieur international camerounais, passé par le Mexique, la France, la Corée du Sud ou encore l’Espagne, a signé avec Ankaragücü, club de deuxième division turque (TBL). Il y retrouvera Ike Nwamu, ancien joueur de Cholet, Nancy et Chartres. Le club d’Ankara occupe actuellement la 14e place du championnat avec trois victoires pour six défaites.

🔥 MKE Ankaragücü,Benoit Mbala ile anlaşmaya vardı pic.twitter.com/xp3eyeAP8B — basketmarkt (@basketmarkt) October 24, 2025

Un parcours riche entre Europe et Asie

Formé aux Philippines sous le maillot de La Salle University, où il a été élu MVP de la NCAA locale, Benoit Mbala s’était fait remarquer pour son explosivité et son intensité. Depuis, il a construit une carrière internationale solide, passant par le Mexique (Fuerza Regia), la Corée du Sud (Seoul Samsung Thunders), l’Espagne (Caceres, LEB Oro) et déjà la Turquie, avec OGM Ormanspor puis Igdir Basketbol entre 2022 et 2024.

PROFIL JOUEUR Benoit MBALA Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 30 ans (13/07/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 7,5 #144 REB 3,8 #86 PD 0,6 #229

Des passages marquants en France

C’est toutefois en France que Mbala s’est fait un nom en Europe. Arrivé à Roanne en 2018, il s’était rapidement imposé en Pro B, affichant des moyennes solides autour de 11,6 points et 5,6 rebonds. L’année suivante, à Aix-Maurienne, il a confirmé son potentiel en signant l’une des meilleures saisons de sa carrière avec plus de 19 d’évaluation.

L’été 2019 l’avait conduit au Limoges CSP, où il a évolué deux saisons sans s’imposer en Jeep Élite, en EuroCup et Basketball Champions League, avant un retour à Aix-Maurienne en 2021. L’année dernière, il a également porté les couleurs de Champagne Basket (12 points, 4,5 rebonds et 1 passe), avant d’être licencié, puis de la Chorale de Roanne (5 points et 3,5 rebonds) en Pro B.

Retour en Turquie pour relancer la machine

À 30 ans, Benoit Mbala retrouve donc un pays qu’il connaît bien. Ankaragücü, en difficulté en ce début de saison, espère s’appuyer sur l’expérience et le profil athlétique du Camerounais pour redresser la barre. Un nouveau défi pour celui qui a bâti sa réputation sur la combativité et l’engagement.