Libéré par Champagne Basket, Benoit Mbala retourne à la Chorale de Roanne

Benoit Mbala (2,00 m, 29 ans) reste en Pro B. Licencié par Champagne Basket pour faute grave, l’intérieur camerounais a rejoint la Chorale de Roanne. La nouvelle, attendue depuis quelques jours, a été officialisée par le club ligérien ce jeudi 26 décembre. Il s’agit d’un retour au club pour lui puisqu’il a déjà évolué à Roanne en 2017-2018 (11,6 points et 5,6 rebonds en 20 minutes de moyenne). Cette saison, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne et Limoges tournait à 12,2 points à 55%, 4,5 rebonds et 1 passe décisive en 12 rencontres avec Champagne Basket.

« La première partie de saison est conforme à nos ambitions, les joueurs et le staff on su répondre aux objectifs fixés, estime le président Emmanuel Brochot. Afin d’aider le groupe à continuer de performer et au vu du nombre de matchs importants à venir (Coupe de france, championnat et peut-être Leaders Cup ProB) nous avons décidé de densifier l’équipe en apportant un joueur combatif avec de l’expérience à ce niveau. Benoit nous semblait l’homme de la situation il connait le club, la division et saura à coup sûr apporter son explosivité à l’équipe sans le perturber. »

Le coach Thomas Andrieux a également expliqué l’arrivée de Benoit Mbala à Roanne :

« Nous étions en quête d’un renfort dans le secteur intérieur, depuis plusieurs semaines déjà. L’arrivée de Benoit doit permettre à notre équipe de se densifier sur le plan physique, notamment aux rebonds défensifs. Ayant défendu les couleurs du club lors de la saison 2017-2018, l’idée est de réussir son intégration le plus rapidement possible. »

Reste à savoir quand Benoit Mbala pourra faire ses débuts avec la Chorale de Roanne, puisqu’il est sous le coup d’une suspension de cinq matches suite à altercation collective entre Champagne Basket et Rouen. Avec seulement trois joueurs étrangers dans son effectif, Terrell Gomez (1,73 m, 26 ans), Michael Oguine (1,88 m, 28 ans) et Donte Thomas (2,01 m, 28 ans), le club pourra aligner à leurs côtés Benoit Mbala une fois qu’il aura purgé sa suspension. Reste à savoir si Donte Thomas, blessé au mollet dernièrement et discret, sera conservé. Car entre ce dernier, Maxime Roos (2,02 m, 29 ans) ou encore l’ailier Dylan Affo Mama (1,97 m, 25 ans) en version small-ball, sans parler des postes 5/4 Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 31 ans) et Florian Leopold (2,04 m, 24 ans), il risque d’y avoir embouteillage au poste 4.