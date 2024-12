Après l’échauffourée, les décisions : lourde sanction pour Benoit Mbala, Yasmin Mambo blanchi

Le tarif récolté par T.K. Edogi, principal acteur de l’échauffourée entre Chartres et Blois, s’est également appliqué à Benoit Mbala, coupable d’un comportement similaire deux semaines après en Pro B. À l’origine d’une altercation collective, après avoir pris à partie Yasmin Mambo, lors du match contre Rouen le 29 novembre (67-100), l’intérieur de Champagne Basket a été suspendu pour cinq matchs par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB pour « actes violents ».

Malice at the palace pic.twitter.com/y0ZZvmpnG3 — French Woj Prospect 🇫🇷👀 (@defaut_zero) November 30, 2024

Contrairement à Edogi, qui a joué les deux derniers matchs (14 points et 15 rebonds contre Caen le week-end dernier) et ne verra pas sa sanction débuter avant le 20 décembre, l’ancien joueur de Roanne, Aix-Maurienne et Limoges a déjà purgé deux matchs, absent du déplacement à l’Alliance Sport Alsace et de la réception d’AMSB. Interdit de jouer contre Caen, Nantes et Antibes, le Camerounais pourra signer son retour contre Évreux le 17 janvier, s’il fait toujours partie de l’effectif marnais d’ici là… En proie à une sanction en interne, il a également écopé de deux rencontres supplémentaires avec sursis.

Également jugé par la CJDR, son homologue rouennais Yasmin Mambo a lui été blanchi, la ligue n’ayant pas pu caractériser la moindre infraction. Aucun des quatre autres joueurs exclus ce soir-là (Eyango-Dingo, Gbiegba, Grotzinger, Kayouloud) n’a vu son dossier être étudié par la commission.