Chartres lourdement sanctionné par la LNB : Edogi, Washington et Nwamu suspendus plusieurs matchs

Pro B - La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB a rendu ses décisions après l'échauffourée lors de la rencontre entre Chartres et Blois de la 13e journée. Trois joueurs chartrains, Edogi, Washington et Nwamu, sont suspendus plusieurs matchs.