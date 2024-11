[Vidéo] La fin de match houleuse entre Chartres et Blois : « Certains joueurs sont des clowns ! »

Dans quelques jours, il ne faudra pas être étonné si les sanctions émanant de la Commission de Discipline de la LNB pleuvent sur les effectifs de Chartres et Blois, avec des suspensions potentielles. Samedi, l’issue du derby a été extrêmement tendue entre les deux équipes.

Après le buzzer final, Maxime Sconard a déjà eu un geste évitable en balançant le ballon dans les tribunes d’un grand coup de pied. Le jeune arrière blésois a ensuite été la cible de Tarekeyi Edogi et Desi Washington, venus le chambrer de manière un peu trop virile, déclenchant un début d’échauffourée, notamment avec Thomas Hieu-Courtois, heureusement vite annihilée.

💥 Avec un contre décisif de Rigo Edzata, Chartres s’offre le derby contre Blois ! #ProB 💢😡 Dans une fin de match très houleuse, avec une échauffourée entre plusieurs joueurs après le buzzer ! 📲 https://t.co/WeQnNQVKKjpic.twitter.com/8jhnLQKSCw — BeBasket (@Be_BasketFr) November 16, 2024

« À la fin, ce qu’il se passe, on n’est pas au cirque : il y a des joueurs, ce sont des clowns », a critiqué le capitaine blésois Jacques Alingue, visant évidemment le duo Washington – Edogi. « Je n’ai pas d’autre mots à dire. Ils ont gagné, pourquoi ils viennent nous charrier ?! Ils sont derniers, à un moment donné, il faut faire preuve d’humilité… La saison est longue. Tant mieux pour eux, ils ont bien joué mais pourquoi venir charrier à la fin ?! Il n’y a pas de raison. »

« La fin de match est inadmissible des deux côtés », ajoute David Morabito, l’entraîneur de l’ADA. « Ça n’a rien à faire sur un terrain. Nous, on a perdu, on se tait et on rentre. Eux, quand on n’en a gagné que trois, on se tait et on rentre aussi. C’est minable. » Côté CCMB, ni Moatassim Rhennam ni Florian Fortas n’ont voulu trop en dire sur la tension post-buzzer final. « Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé », a indiqué l’ancien arrière de Nanterre. « Vu que Blois était premier, ils n’étaient pas partis pour perdre à Chartres donc ça a dû créer de la frustration chez eux. Il y avait de la tension car le match s’est joué à rien. Mais ça reste du basket, ce n’est rien de bien méchant. »

Côté Blois, il ne faudra évidemment pas que cette fin de match houleuse prenne le pas sur le vrai enseignement de la soirée : la troisième défaite de la saison, concédée lors du duel des extrêmes (91-92). « On est censé être le leader du championnat et on joue comme des sénateurs », a réagi Jacques Alingue, dans des propos retranscrits par La Nouvelle République. « Ce n’est vraiment pas acceptable. Comme a dit le coach dans le vestiaire, ce match, on ne mérite pas de le gagner parce qu’on n’a pas montré nos valeurs en premières mi-temps. Surtout, c’est un match qui doit nous servir pour la suite, c’est comme ça qu’on le prend. »