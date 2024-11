[Vidéo] Nouvelle échauffourée en Pro B : 6 joueurs exclus lors de Champagne Basket – Rouen !

Les nerfs sont visiblement tendus en Pro B en ce mois de novembre. Quelques jours à peine après la fin de match houleuse entre Chartres et Blois, une nouvelle échauffourée a cette fois éclatée lors de la rencontre entre Champagne Basket et Rouen ce vendredi 29 novembre.

Plus qu’un seul remplaçant à Champagne Basket après les exclusions

Et si le derby du Centre avait pu aller à son terme avant que les esprits s’échauffent, c’est dès le 3e quart-temps que la tension est montée de plusieurs crans au palais des sports Pierre-de-Coubertin de Châlons-en-Champagne. Tout est parti d’un accrochage à la 23e minute (35-60) entre le Marnais Benoit Mbala (2,00 m, 29 ans) et le Rouennais Yasmin Mambo (2,05 m, 22 ans), qui a fait bondir du banc le coéquipier de ce dernier, Eddy Kayouloud (2,00 m, 25 ans). Après la consultation de la vidéo par les arbitres, le trio a décidé d’exclure six joueurs par faute disqualifiante : quatre côté Champagne Basket (Mbala, Grotzinger, Eyango-Dingo et Gbiegba), deux côté Rouen (Mambo et Kayouloud). Ainsi, avec encore plus de 17 minutes à jouer, l’entraîneur champenois Vincent Dumestre ne disposait plus que d’un seul remplaçant sur son banc, avec Mattéo Legat.

Malice at the palace pic.twitter.com/y0ZZvmpnG3 — French Woj Prospect 🇫🇷👀 (@defaut_zero) November 30, 2024

« Ce qu’il s’est passé ce soir, c’est inacceptable »

Un scénario regrettable dans la Marne, qui s’ajoute à la lourde défaite subie par le Champagne Basket sur son parquet (67-100), qui ne peut pas vraiment remettre la faute sur ses nombreuses exclusions, le score étant déjà de 35 à 60 au moment de l’incident. « Ce qu’il s’est passé ce soir, c’est inacceptable, à la fois par ce qu’on a produit sur le terrain et en termes d’attitudes », expliquait Vincent Dumestre en conférence de presse dans des propos rapportés par L’Union et Paris-Normandie. « C’est inacceptable par rapport au public, par rapport au club. J’ai honte ! Je me mets dedans ! Je suis responsable de ce qu’il se passe. » Les nerfs des acteurs de la rencontre n’ont en tout cas pas vraiment été refroidi après cet incident du 3e quart-temps. En toute fin de partie, Dominik Bridgewater et Clarence Nadolny se sont bousculés, sans que cela n’aboutisse à d’autres sanctions.

Ainsi, à l’instar de Chartres – Blois, les sanctions de la Commission de Discipline de la LNB devraient également pleuvoir sur les joueurs de Champagne Basket et Rouen.