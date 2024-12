Benoit Mbala licencié par Champagne Basket pour faute grave

Très précieux (12,2 points à 55%, 4,5 rebonds et 1 passe décisive en 12 rencontres) dans la raquette de Champagne Basket, qui n’a jamais gagné sans lui (quatre défaites en quatre matchs), Benoit Mbala (2,00 m, 29 ans) ne va pas pouvoir tenter de participer au redressement du navire champenois. L’intérieur camerounais a payé très cher son dérapage lors de la raquette de la réception de Rouen (67-100) le 29 novembre dernier.

Suspendu cinq matchs par la LNB pour son implication dans une altercation physique, l’ancien pivot de Roanne, Aix-Maurienne et Limoges était porté disparu à Châlons-Reims depuis l’incident, absent de toutes les séances collectives. Ce vendredi, Champagne Basket est sorti de son silence le concernant, indiquant que le club avait décidé de mettre un terme à la collaboration commune. En d’autres termes, Benoit Mbala a été licencié pour faute grave.

Une issue attendue au vu de la gravité du geste et de la soudaine profusion de pivots dont dispose Vincent Dumestre : avec le prêt d’Idrissa Ba (depuis Le Portel) et les retours attendus de Kevin Samuel et Samuel Eyango-Dingo d’ici à la mi-janvier, Champagne Basket aura bientôt trois postes 5 disponibles sous la main.