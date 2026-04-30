Bilbao Basket a marqué l’histoire de la FIBA Europe Cup mercredi en devenant la première équipe à remporter deux fois la compétition. Battu à l’aller en Grèce, le club basque a su inverser la tendance devant son public pour s’imposer 89-74 face au PAOK et décrocher le titre sur un score cumulé de 162 à 153.

Bilbao finit fort

La finale avait pourtant mal débuté pour ls Basques, battus 79-73 lors de la première manche à Thessalonique et menés de 2 longueurs à la pause hier soir (41-43).

Mais le scénario a totalement basculé au retour des vestiaires, grâce notamment à un troisième quart-temps parfaitement maîtrisé (27-16). Plus agressifs, plus justes dans leurs choix, les hommes de Jaume Ponsarnau ont progressivement fait le trou pour prendre définitivement le large au début du dernier acte (+20) et gérer tranquillement la fin de match devant un public en délire.

Darrun Hilliard élu MVP de la finale

Prolifique en Grèce à l’aller avec 19 points au compteur, Darrun Hilliard a récidivé mercredi en signant 16 unités et 5 offrandes pour mener les siens à la victoire. Véritable homme fort des Espagnols, l’arrière américain a bouclé la série avec 17,5 points et 3,5 passes décisives de moyenne pour s’adjuger logiquement le titre de MVP de la finale.

Son impact offensif, combiné à une prestation collective solide en seconde période (6 joueurs à 9 points ou plus), a permis à Bilbao de prendre définitivement l’ascendant sur une équipe du PAOK pourtant accrocheuse.

Pour les Hellènes, la déception est immense. Déjà battu par Bilbao en finale la saison passée, le club grec espérait cette fois inverser la tendance et s’offrir un premier titre européen depuis plus de 30 ans. Malgré leur victoire à l’aller et une première mi-temps encourageante au retour, les protégés de Pantelis Boutskos ont fini par céder. Héros de la première manche aux côtés de Patrick Beverley, Breein Tyree a connu un soir sans mercredi, terminant avec 19 unités au compteur tout en shootant à 7 sur 22 seulement. Une maladresse rédhibitoire à ce niveau.

Bilbao seul au sommet

Avec ce deuxième sacre consécutif, Bilbao Basket ne se contente pas de confirmer son statut : il entre définitivement dans l’histoire de la compétition. Le club basque devient non seulement le premier à conserver son titre, mais aussi le premier à remporter la FIBA Europe Cup après avoir perdu la manche aller.