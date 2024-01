Boulazac renforce sa place sur le podium, Antibes confirme sa rémission, Fos et Champagne Basket toujours au fond du trou

Initialement attendus tout en haut du classement, Fos-Provence et Champagne Basket espéraient mettre le spleen de 2023 derrière avec la nouvelle année. Mais les deux ex-pensionnaires récents de Betclic ÉLITE ne sont pas plus avancés. Malgré les ajouts de Robert Turner III et Mathieu Wojciechowski (auteurs de 9 points chacun), malgré des progrès dans le jeu, les BYers se sont inclinés à Denain (70-74), victimes d’un bien mauvais tour de Rémy Valin, encore à la tête de l’équipe sudiste la saison dernière. Les Provençaux restent bons derniers, à égalité avec Angers (3v-12d), qui a laissé s’échapper un concurrent direct en chutant à la maison contre Aix-Maurienne (83-94). Les coéquipiers de Shaun Willett (28 points, 11 rebonds et 6 interceptions) comptent désormais trois longueurs d’avance sur la zone rouge. De son côté, Châlons-Reims (4v-11d) reste incorrigible. Une nouvelle fois en tête dans le money-time, l’équipe marnaise a encore craqué, battue par Poitiers dans le finish (69-72). On notera la nouvelle belle performance de Jonathan Jeanne (17 d’évaluation) et la performance référence à ce niveau du jeune Imanol Prot (19 ans), à créditer de 15 unités.

Pau et Orléans encore en difficulté

Devant, Fos-Provence et Champagne Basket peuvent toutefois se réjouir de la défaite de l’ASA. Avec un nouveau revers à Nantes (71-84), face au festival de Christian Lutete (23 points et 9 rebonds), les Alsaciens restent pleinement concernés par la lutte pour le maintien. Ce qui est de moins en moins le cas d’Antibes : longtemps en grande difficulté, les Sharks ont enchaîné un quatrième succès de rang. Avec un grand Mathieu Boyer (21 d’évaluation), ils ont disposé de Nantes.

Toujours privé de Kendall Anthony et Michael Oguine, l’Élan Béarnais a certes fait preuve de mental à Évreux, revenant par deux fois d’un écart supérieur à 20 points, mais s’est finalement incliné sur le fil (73-74), coupable de plusieurs possessions mal négociées dans les 40 dernières secondes après l’égalisation de Travis Munnings. Les Palois affichent un bilan négatif (7v-8d), très loin de leur ambition et du haut du tableau, où figure Boulazac. Solide troisième, le BBD a conforté sa place sur le podium en battant un concurrent direct, Orléans (81-74). Après avoir vu leur série de neuf succès de rang stoppée juste avant la trêve, les partenaires d’Hugo Robineau (26 points) ont signé la belle opération de la soirée en repoussant l’OLB deux longueurs derrière.