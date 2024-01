Soirée cauchemardesque à l’Astroballe : l’ASVEL corrigée par Berlin dans le duel des derniers

Trois jours après avoir remporté deux succès consécutifs en EuroLeague, l’ASVEL espérait réussir la passe de trois ce vendredi soir. Opposés à l’Alba Berlin, dernière du classement, les joueurs de Pierric Poupet se sont lourdement inclinés à domicile (63-88).

L’ASVEL semblait avoir trouvé un second souffle depuis la prise de fonction de Pierric Poupet. Pourtant, face aux derniers du classement en EuroLeague, les Rhodaniens ont eu beaucoup de mal à rentrer dans leur match. Malgré une entame compliquée, l’ASVEL a pu compter sur l’efficacité et l’expérience de Charles Kahudi (10 points et 2 rebonds) pour reprendre les commandes à l’issue de dix premières minutes très accrochées (20-19). Bousculés dans ce deuxième quart-temps, les Villeurbannais ont vu les Allemands creuser l’écart dans cette première mi-temps. Porté par Gabriele Procida (12 points et 3 rebonds), l’Alba Berlin a retrouvé la mire au meilleur des moments et repris l’avantage juste avant la pause (37-41).

De nouveau au fond du classement

Au retour des vestiaires, l’adresse allemande n’a pas faibli, bien au contraire. En grande difficulté offensivement, les Rhodaniens ne sont pas parvenus à inverser la tendance dans cette rencontre. Sterling Brown (13 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) en a profité pour noircir lui aussi la feuille de statistiques berlinoise. Ainsi, après deux succès de rang sur la scène européenne, la formation allemande – qui n’avait encore jamais gagné à l’extérieur cette saison ! – stoppe cette belle série. Une très mauvaise opération pour l’ASVEL, de nouveau lanterne rouge, qui avait pourtant une excellente opportunité de prendre ses distances avec la dernière place, presque définitivement.

