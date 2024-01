26 points en 19 minutes : Victor Wembanyama excelle, les Spurs enchaînent !

Les Spurs seraient-ils en train de retrouver un peu d’allant ? Les grimaces et les soupires des mois de novembre et de décembre où les Texans ont enchainé 18 défaites de suite ont laissé place à des sourires et des tranches de rires en janvier. Déjà victorieux de Détroit mercredi soir (130-108), les protégés du Frost Bank Center ont enchainé une deuxième victoire de rang contre les Charlotte Hornets (135-99). Une première depuis les deux victoires de suite chez les Phoenix Suns, début novembre.

Si les Spurs semblent promis à la dernière place de la conférence Ouest (7 victoires – 30 défaites), cette série de deux victoires de suite a le mérite de donner un peu de baume au cœur. À commencer par Victor Wembanyama, auteur d’une prestation encore très aboutie (26 points à 9/14 aux tirs, 11 rebonds – 2 contres en 19 minutes) après son premier triple double réalisé en début de semaine dans le Michigan. « J’ai pour objectif de gagner un titre NBA dans ma carrière et ça commence par les efforts qu’on fait aujourd’hui », souligne-t-il. « Chaque fois que j’entre sur le terrain, j’ai mes objectifs en tête. » Avant d’ajouter : « Je ne parle pas pour rien », en référence à l’une de ses dernières conférences de presse où il disait que chaque match serait « une déclaration » (« un statement »).

Après avoir sorti les barbelés en première-mi-temps, Wemby s’est démultiplié de l’autre côté du terrain, marquant 13 points sur les trois premières minutes du troisième quart-temps. Le n°1 de la dernière draft, auteur de 13 de ses 26 points en troisième période, a enchainé un alley oop, des gros tirs et un dunk surpuissant sur une pénétration. Malgré un retour remarqué de LaMelo Ball (28 points, 5 passes, 5 interceptions mais 6 ballons perdus), les hommes de Steve Clifford, déjà privés de leur seul intérieur Mark Williams, n’ont pas été en mesure de stopper le tourbillon Wembanyama.

Précautionneux avec sa cheville droite, les Spurs laisseront une nouvelle fois Victor Wembanyama au repos, qui manquera la rencontre face aux Chicago Bulls de Nikola Vučević, dans la nuit de samedi à dimanche.

De notre correspondant Théo Quintard aux États-Unis.

Victor Wembanyama absent pour ses retrouvailles avec Bilal Coulibaly ?

Coéquipiers aux Metropolitans 92, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly sont censés se retrouver samedi soir à la Capital One Arena de Washington. En l’état, rien n’est moins sûr puisque les Spurs, de nouveau en back to back avec une confrontation chez les Hornets et les Wizards, n’ont pas encore levé le protocole pour sa cheville.

« Égoïstement, j’aimerais affronter Bilal mais le coaching staff s’y connait plus que moi, je ferai ce qu’on me dit », avance-t-il. Avant d’avancer d’un air malicieux : « Mais on ne sait jamais, je pourrais peut-être jouer les deux matchs, c’est dans une semaine ».