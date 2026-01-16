Recherche
ELITE 2

Caen : Siyani Chambers incertain pour le déplacement à Châlons, un forfait qui changerait beaucoup

ELITE 2 - Pilier du Caen BC, Siyani Chambers est incertain pour le déplacement à Châlons ce vendredi en ELITE 2. Touché au genou, le meneur américain pourrait manquer son premier match de la saison, une éventualité lourde de conséquences pour le collectif normand.
|
00h00
Pilier du Caen BC, Siyani Chambers est incertain pour le déplacement à Châlons

Crédit photo : Caen BC

L’inquiétude est réelle du côté de Caen. Arrivé cet été, Siyani Chambers (1,83 m, 32 ans) s’est immédiatement imposé comme le métronome du CBC. Mais le meneur américain, touché au genou lors de la courte victoire contre Challans, reste incertain pour le déplacement au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons en Champagne ce vendredi 16 janvier.

Un coup au genou qui freine le maître à jouer

Vendredi dernier face à Challans, dans un match capital pour le maintien, il a encore rappelé toute son importance dans le jeu caennais. Avec 16 points et 11 passes décisives en 29 minutes, il a été un artisan du précieux succès normand 78 à 76. Une prestation de patron… malgré un coup reçu au genou en fin de rencontre.

LIRE AUSSI

Depuis, le meneur du CBC ne s’entraîne plus. Le staff a choisi la prudence, sans précipiter son retour sur les parquets. « Aujourd’hui, Siyani Chambers est un joueur qui, par son apport dans la création et le scoring, nous est essentiel », a résumé son entraîneur Jean-Baptiste Lecrosnier, cité par actu.fr.

PROFIL JOUEUR
Siyani CHAMBERS
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 32 ans (14/12/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
14,8
#10
REB
2,4
#145
PD
6,2
#3

Un rôle central dans le jeu caennais

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 14,8 points et 6,2 passes décisives par match, Chambers est à la fois le meilleur marqueur et le meilleur passeur du Caen BC. Il est aussi celui qui passe le plus de temps sur le parquet, flirtant avec les trente minutes par rencontre.

Depuis le début de la saison, Caen n’a d’ailleurs jamais eu à composer sans son meneur. Un éventuel forfait face à Châlons-Reims serait donc une première, et un vrai test pour l’équilibre du collectif normand.

LIRE AUSSI

Des solutions en interne en cas d’absence

En l’absence de Siyani Chambers, le staff caennais a anticipé. Deux jeunes meneurs du centre de formation ont été intégrés aux entraînements en début de semaine, afin d’élargir les options à la mène.

« Ne pas travailler avec Siyani, ça fait partie du jeu. Ça permet aussi de voir des gars dans un rôle différent »*, explique Jean-Baptiste Lecrosnier. Derrière Chambers, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 23 ans) occupe le rôle de doublure. Utilisé un peu plus de quinze minutes par match, il compile cette saison 4,7 points et 2,1 passes décisives.

Reste désormais à savoir si Caen pourra compter sur son maître à jouer vendredi soir. La réponse devrait tomber à l’issue des dernières évaluations médicales.

ELITE 2 – Journée 19
16/01/2026
AIX Aix-Maurienne
ROU Rouen
POI Poitiers
ASA Alliance Sport Alsace
SCA SCABB
ORL Orléans
CHA Challans
VIC Vichy
PAU Pau-Lacq-Orthez
ROA Roanne
EVR Evreux
ROC La Rochelle
CHA Champagne Basket
CAE Caen
NAN Nantes
BLO Blois
QUI Quimper
HTV Hyères-Toulon
17/01/2026
ANT Antibes
DEN Denain

 

 

Caen
Caen
