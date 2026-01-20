Recherche
Espoirs ELITE

Cholet champion d’hiver en Espoirs ÉLITE, il ne manque qu’une victoire

Espoirs ELITE - Cholet Basket domine une année de plus le championnat Espoirs. En cas de victoire contre Chalon ce week-end, l'équipe de Régis Boissié sera championne d'hiver. La course au titre reste serrée avec Monaco, que les Maugeois affronteront deux fois en une semaine, fin février / début mars.
00h00
Résumé
Cholet champion d’hiver en Espoirs ÉLITE, il ne manque qu’une victoire

Cholet tourne à plein régime depuis plusieurs semaines

Crédit photo : JL Bourg

Inarrêtables. Il n’y a pas d’autre mot pour décrire la démonstration de force des Espoirs de Cholet Basket ce samedi 17 janvier. En pulvérisant Saint-Quentin (111-64), les joueurs de Régis Boissié ont envoyé un message clair aux équipes U21 : le trône du championnat Espoirs leur appartient, et ils n’ont aucune intention d’en descendre.

– Journée 14

Une « masterclass » statistique

Le maigre public de connaisseurs de la Meilleraie a assisté à une véritable exécution technique. Les chiffres donnent le tournis et témoignent d’une domination outrageuse : 150 d’évaluation collective (record de la saison), 111 points inscrits, un pic offensif jamais atteint cette année, 47 points d’écart à la sirène finale, après une pointe à +50 (95-45). Mais au-delà de l’adresse, c’est l’étouffement défensif qui a marqué les esprits. En provoquant 27 pertes de balles chez les Picards, Cholet a transformé le terrain en un immense piège à loup.

Le collectif comme ADN, Duchamp de la Geneste en fer de lance

Si six joueurs ont terminé la rencontre avec plus de 10 points au compteur, un nom a particulièrement brillé dans cet ouvrage collectif : Thomas Duchamp de la Geneste. Avec 24 points et 5 interceptions pour une évaluation de 27, le Normand a incarné cette agressivité des deux côtés du terrain qui fait la signature de CB cette saison.

Thomas DUCHAMP DE LA GENESTE
Thomas DUCHAMP DE LA GENESTE
24
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Espoirs ELITE
CHO
111 64
SQT

Cap sur le choc face au Rocher

Avec cette 6e victoire consécutive, le bilan comptable est vertigineux : 13 victoires en 14 matchs, dont un impeccable 7/7 loin de leurs bases. Cholet fait la course en tête, mais sent le souffle de l’AS Monaco dans sa nuque. Le rendez-vous est déjà pris : le 28 février prochain, la Meilleraie sera le théâtre du premier affrontement de la saison entre les deux cadors du championnat. En effet, la rencontre de la phase aller était initialement placée durant les fêtes. Vacances scolaires obligent, elle a été déplacée. Et le match retour sera une semaine plus tard, le 7 mars sur le Rocher. Cette double confrontation pourrait marquer le tournant de la saison.

Car l’association de Monaco a investi sur son équipe U21 depuis deux ans. D’ailleurs, elle n’a pas fait dans la dentelle face à la lanterne rouge Limoges dernièrement en s’imposant 92 à 79 à Gaston Médecin avec un duo de leaders composé par Zakaria Mechergui et Maxim Klitschko.

– Journée 14

Le tour des parquets : Dijon et l’ESSM frappent fort, coup de froid pour Le Mans

Derrière l’ogre choletais, la lutte pour la qualification pour le Trophée du Futur fait rage, à l’image des rencontres du week-end dernier.

Le derby de la Bourgogne a tourné court : la JDA Dijon a enchaîné un quatrième succès consécutif en dominant l’Élan Chalon (98-81). Le duo Mattéo Vergiat (21 points) – Tom Audry (20 points) a été le moteur d’une attaque dijonnaise en pleine confiance.

La sensation de la journée vient toutefois de Villeurbanne. Sur le parquet de l’ASVEL, les joueurs du Portel ont infligé une véritable correction aux Rhodaniens (87-111). Une performance XXL portée par un Kylian Mpete en état de grâce, auteur de 32 points.

Le Mans a vécu un coup d’arrêt brutal. Alors que le MSB surfait sur une belle dynamique, le Paris Basketball, emmené par un Marko Aleksic inspiré (22 points), s’est imposé en sur le score de 80 à 74.

De son côté, la SIG Strasbourg poursuit sa remontée. En disposant de Gravelines-Dunkerque (90-82), les Alsaciens signent un troisième succès de rang. Le duo strasbourgeois Oscar Wembanyama – Erwan Merlin a survolé les débats avec respectivement 27 et 28 d’évaluation.

Le champion en titre, Bourg-en-Bresse, a retrouvé le goût de la victoire à Nanterre (67-73). La force collective de l’Ain (5 joueurs à plus de 10 points) a pris le dessus sur l’effort solitaire de Maïdy Douglas (21 points).

Maïdy DOUGLAS
Maïdy DOUGLAS
21
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Espoirs ELITE
NAN
67 73
JLB

En Lorraine, Boulazac a mis fin à sa série noire. Après deux revers consécutifs, les Périgourdins sont allés chercher un succès précieux à Nancy (62-69) dans le sillage d’un Jean Noba tranchant (21 points).

