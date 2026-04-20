À Cholet Basket, Aaron Towo-Nansi (1,76 m, 17 ans) franchit une étape majeure. Le jeune meneur de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, celui où il a grandi et fait ses gammes. Une suite logique pour l’un des prospects les plus prometteurs de sa génération.

Dans les colonnes de Ouest-France, le jeune meneur de jeu a partagé sa fierté, tout en affichant une certaine lucidité sur le chemin qu’il lui reste à parcourir.

Cholet, un choix du cœur et de la continuité

Si la nouvelle est récente pour le grand public, elle ne l’est pas pour l’intéressé. « J’étais au courant depuis le début de la saison, c’est sorti maintenant. Je suis content de signer pro dans ce club, Cholet m’a tout appris et m’apprend tout au quotidien. »

Un attachement fort à Cholet Basket, qu’il revendique pleinement. « C’est une fierté pour moi et, je pense, pour le club, d’être ensemble sur les trois prochaines années. Je remercie le staff de me faire confiance. »

À travers ces mots, c’est toute la culture de formation choletaise qui se reflète, avec un nouveau talent maison qui choisit de s’inscrire dans la durée.

Des premiers pas déjà prometteurs en Betclic ELITE

Malgré son jeune âge, Aaron Towo-Nansi a déjà été lancé dans le grand bain. Sur cette saison de Betclic ELITE, il compile 3 points, 0,5 rebond et 1 passe décisive de moyenne en 8 minutes sur 26 matchs.

Surtout, le champion U18 en 2024, a déjà signé une prestation remarquée face à l’ASVEL à la mi-décembre 2025, avec 15 points inscrits en 17 minutes. Un aperçu de son potentiel, dans un contexte de haut niveau.

PROFIL JOUEUR Aaron TOWO-NANSI Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 17 ans (04/03/2009) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3 #198 REB 0,5 #220 PD 1 #160

La tête à la fin de saison … et déjà à la suite

Malgré cette signature importante, Aaron Towo-Nansi ne se projette pas trop vite. « Quant aux responsabilités, nous verrons. Nous nous concentrons d’abord sur la fin de saison, j’ai aussi des échéances cet été. »

Une posture mesurée pour un joueur qui découvre encore le très haut niveau, mais qui est déjà bien entouré pour progresser étape par étape.

🇫🇷 Aaron Towo-Nansi — Scouting Report (Betclic Élite / Cholet Basket) Profile

• Point Guard — 5’10

• Born: 2009

• French 🇫🇷

• Cholet Basket (Betclic Élite) ⸻ 🏀 Game Context (vs ASVEL) Cholet 93 – 85 ASVEL ✅

🏆 Betclic Élite — Journée 24 👉 Performance vs… pic.twitter.com/59o4QQplVJ — Scouting lab (@scouting_lab) March 29, 2026

Un objectif NBA assumé, sans précipitation

Dans un coin de sa tête, l’objectif est clair. « La draft NBA est encore loin, nous verrons en temps voulu, mais c’est un objectif. »

Sans brûler les étapes, Aaron Towo-Nansi s’inscrit dans la trajectoire des nombreux talents passés par Cholet avant de viser plus haut. Avec un contrat de trois ans et une progression déjà visible, le meneur choletais incarne plus que jamais l’avenir du club… et aussi celui du basket français.