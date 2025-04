Coup dur pour Poitiers : John Ojiako victime d’une infection pulmonaire

Alors que le Poitiers Basket 86 s’est imposé 83-76 ce vendredi 25 avril pour la 35e journée de Pro B, la mauvaise nouvelle est tombée plus tôt dans la journée : John Ojiako (2,08 m, 24 ans), pivot de l’équipe, sera indisponible pour un minimum de quatre semaines à cause d’une infection pulmonaire.

𝐀𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐎𝐉𝐈𝐀𝐊𝐎 📃 Plus d’informations 👉 https://t.co/rNHgdBMwtb pic.twitter.com/bZvP6kfPkJ — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) April 25, 2025

Poitiers cherche un remplaçant pour aller au bout

Dans son communiqué officiel, la direction du PB86 a annoncé être en quête d’un remplaçant médical afin de « prolonger la saison le plus loin possible ». Collectivement, les Poitevins restent bien placés pour atteindre leur objectif : avec la septième place actuelle, qualificative pour le play-in, et seulement une victoire de retard sur la 5e place, ils ont toujours leur destin entre les mains.

John Ojiako, pour sa première année professionnelle après son cursus NCAA, tournait à 4,8 points et 3,1 rebonds de moyenne sur 34 matchs joués cette saison. Malgré des performances irrégulières propres à une saison de découverte, il a prouvé par séquences son potentiel, signant notamment trois matchs à 15 points en une vingtaine de minutes.

Son absence pourrait peser dans la rotation intérieure, mais le PB86 espère trouver rapidement une solution pour aborder sereinement la fin de saison.