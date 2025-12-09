Recherche
Coupe de France masculine

Lighty ménagé, l’ASVEL veut éviter le piège SQBB en Coupe

Coupe de France - En quête d’un titre depuis 2023, l’ASVEL entre en lice en Coupe de France ce mardi (20h00, Astroballe) face à Saint-Quentin, en match en retard des huitièmes de finale. Toujours prudente avec la cheville sensible de David Lighty, l’équipe villeurbannaise veut poursuivre sa dynamique et éviter le piège d’un SQBB relégable mais capable de coups d’éclat.
Lighty ménagé, l'ASVEL veut éviter le piège SQBB en Coupe

David Lighty, vétéran de l’ASVEL, est préservé contre Saint-Quentin

Crédit photo : Infinity Nine Media

L’ASVEL avance avec appétit. Pour son entrée en lice en Coupe de France ce mardi soir, le club vise une qualification sans faux pas face à Saint-Quentin pour ce duel entre équipes de Betclic ÉLITE. Portée par sa dynamique actuelle et le retour progressif d’un effectif presque au complet, l’équipe veut confirmer sa forme du moment, même si David Lighty reste ménagé et qu’Edwin Jackson demeure forfait annonce le Progrès.

ASVEL : une dynamique forte à confirmer

L’ASVEL reste sur une victoire marquante à Strasbourg (81-96), infligeant à la SIG sa première défaite de la saison au Rhénus Sport. Dans la foulée d’un Nando De Colo encore décisif samedi – 20 points à 5/6 à 3-points, pour 20 d’évaluation – l’équipe de Pierric Poupet prend seule la tête du championnat.

Cette série de résultats positifs nourrit la confiance du groupe, qui se rapproche d’un effectif quasiment complet. Le club espère profiter de cette continuité pour avancer en Coupe de France, une compétition qu’il n’a plus remportée depuis 2023 et qui figure parmi ses objectifs prioritaires.

David Lighty ménagé, Edwin Jackson toujours absent

Si la rotation s’étoffe, l’ASVEL reste prudente avec David Lighty. Touché à la cheville, l’ailier est ménagé afin d’éviter toute rechute. Le staff souhaite préserver sa disponibilité pour la suite du calendrier, particulièrement dense en cette période.

Edwin Jackson est quant à lui encore forfait. Cette absence oblige le staff à rééquilibrer les responsabilités extérieures, mais la dynamique collective actuelle compense en partie ces manques.

Saint-Quentin, un adversaire relégable mais imprévisible

Relégable en championnat (15e), Saint-Quentin reste une équipe difficile à cerner. Capable de séquences d’intensité et d’adaptations rapides, le SQBB peut surprendre dans un match sec. C’est précisément ce que l’ASVEL veut éviter : se faire piéger dans une rencontre où la hiérarchie n’offre aucune garantie.

Avec l’avantage du terrain et une dynamique favorable, l’ASVEL a les cartes en main. Mais la Coupe de France ne pardonne pas les erreurs, et la prudence reste de mise.

