C’est dans la continuité de cette saison cauchemar. Lanterne rouge de Betclic ÉLITE, sur une série de 12 défaites d’affilée avec au moins 20 points d’écart, sans aucune victoire au compteur vu que leur unique succès leur a été enlevé… La descente aux enfers de l’ESSM Le Portel va se poursuivre. Selon nos informations, le club nordiste va demander à être placé en redressement judiciaire, croulant sous une dette abyssale qui dépasserait la barre symbolique du million d’euros. Ce pour éviter la cessation de paiement pure et dure à court-terme.

Quand les difficultés financières s’ajouter aux difficultés sportives

Cette annonce, qui intervient après des mois de turbulences internes et de flou financier, marque un tournant critique. Début mars, la direction avait déjà publiquement admis un besoin immédiat de 600 000 euros pour boucler l’exercice en cours, tout en actant la démission du président Yann Rivoal. Le club appelait à l’union sacrée entre supporters, collectivités et partenaires pour éviter le naufrage.

Mais la réalité comptable semble avoir rattrapé le club plus brutalement que prévu : le passif s’est creusé, rendant impossible le paiement des créances courantes et forçant le club à se placer sous la protection du tribunal. Et sur le plan sportif, tout a empiré, avec désormais seulement 4 joueurs professionnels disponibles à chaque match, des Espoirs qui comblent tant bien que mal les trous, et des défaites humiliantes qui s’accumulent. Qui commencent même à vider peu à peu un Chaudron pourtant réputé pour sa ferveur.

Quel avenir ?

L’ESSM n’étant plus capable de régler ses dettes, le redressement judiciaire serait une phase de “soins intensifs”. L’objectif étant de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et, surtout, l’étalement ou le remboursement partiel des dettes. Les autorités suivent la situation de très près : un club en redressement judiciaire s’expose quasi systématiquement à des sanctions administratives. Un passage devant la DNCCG pour présenter un projet convaincant est prévu pour la mi-mai, mais le risque est d’être relégué au niveau fédéral, et non plus en ÉLITE 2. Le coach intérimaire Arnaud Ricoux le disait de toute façon « Je ne suis pas persuadé qu’on serait dominant en Nationale 1. »

Comme option d’avenir, on peut évoquer un éventuel rapprochement avec Boulogne-sur-Mer, club voisin jouant en NM1, qui repart de l’avant avec une mairie qui pousse derrière. Le « Chaudron » retient son souffle : c’est l’existence même du basket professionnel au Portel qui va se jouer dans les prochaines semaines/mois.

L’ancien coach Éric Girard avait mis ses mots sur la situation : « Je regarde le club plonger, ce qui est d’une tristesse absolue pour tous les gens qui y travaillent ou qui aiment Le Portel comme moi. On voit malheureusement que la saison est plus que difficile. Et la suite, je ne suis pas dirigeant, mais ça risque d’être encore compliqué… »