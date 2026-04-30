Bien aidée plus tôt par la décision de la LNB de lui attribuer la victoire contre Denain sur tapis vert, l’ALM Évreux avait une occasion en or de valider son maintien en ÉLITE 2 dès ce vendredi. Mais l’équipe normande a échoué pour un petit point, battue in extremis à La Rochelle (81-80). Nouvelle chance dès samedi, sans jouer cette fois : une défaite bretonne à Blois sauverait l’ALM.

Alors que Gaëtan Clerc, qui nous confiait hésiter sur la suite à donner à sa carrière en raison de son état physique, a prouvé qu’il en avait encore sous la semelle (12 points, 4 rebonds et 7 passes décisives pour 17 d’évaluation), le Stade Rochelais a lui effectué une excellente opération dans la course au play-in, se hissant à la 7e place.

Très remonté contre le timing de l’annonce de la perte de sa rencontre à Évreux, effectuée 2h30 avant l’entre-deux, Denain n’a pas su s’en relever mentalement. Les Dragons n’ont pas existé face à une équipe de Rouen qui ne joue plus rien (78-93). Deux défaites dans la même journée, particulièrement préjudiciable dans la course au Top 6.

Bien plus haut au classement, c’est l’Élan Béarnais qui a signé l’excellente opération de la soirée. En mettant fin à la série de cinq victoires consécutives de Poitiers (97-90), tout en bénéficiant du coup de pouce d’Antibes qui a battu Vichy (83-72), Pau a définitivement validé la deuxième place, synonyme d’avantage du terrain sur l’intégralité des playoffs. « Le deuxième est rarement allé au bout ces dernières années », rappelait toutefois Mickaël Hay au micro de France 3 NoA. « On a connu des mois d’octobre et novembre hyper difficiles, sans jamais gagner deux matchs de suite, mais cette équipe a continué à bosser, et elle est récompensée ! »

Les hommes de Mickaël Hay ont pourtant compté jusqu’à 17 points de retard (32-15), mais ont su renverser la situation, avant de l’emporter grâce notamment à un formidable money-time de Bastien Pinault (23 points à 7/11). « Ce groupe est vraiment très bien« , se réjouit Thomas Cornely. « On partage plein de choses et ça se ressent sur les fins de matchs serrées. Peu d’équipes ont gagné à Poitiers. On savait que c’était un très gros défi et on l’a bien relevé. Il reste une place en Betclic ÉLITE à aller chercher et j’espère que ce sera pour nous. »

Poitiers et Vichy battus, c’est Orléans qui en a profité. Porté par le double-double de Nathan Kuta (19 points et 10 rebonds), l’OLB a signé une prestation sérieuse à Champagne Basket (77-67) et devient seul troisième.