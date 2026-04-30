Les vidéos enregistrées par les différents supporters ou salariés de l’ALM Évreux ont visiblement porté leurs fruits. Réunie le 29 avril, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB a retiré à Denain le bénéfice de sa victoire acquise à Jean-Fourré (79-81), qui sera donc attribuée à Évreux, conformément à l’article 244.1 de la LNB.

Ainsi, sur la base des images le montrant en train de demander un challenge vidéo ou communiquer directement avec son GM Mehdi Chalah pour transmettre des consignes à ses assistants, la CJDR a déterminé que le coach denaisien Ali Bouziane n’avait pas respecté sa suspension.

« Quand quelqu’un est suspendu, il faut que ce soit respecté »

« On a vu des vidéos où il a coaché, demandé des challenges, communiqué avec certaines personnes du banc, etc », indiquait en conférence de presse l’entraîneur ébroïcien Marc Namura, ancien compagnon de diplôme d’Ali Bouziane. « Quand quelqu’un est suspendu, il faut que ce soit respecté. Si c’était nous, on ne nous aurait pas fait de cadeau. Le job implique de mettre toutes les chances de notre côté. Sachant que Quimper dispose d’une victoire sans l’avoir gagné sur le terrain (face à Aix-Maurienne, ndlr), on va demander à ce que le match soit perdu sur tapis vert. »

Denain s’interroge

Dans la foulée de sa défaite sur le fil, l’ALM avait déposé une réserve. Jugée vide par Denain, qui a contesté les faits reprochés. « On ne peut pas déposer une réserve sur la base de rien », disait le manager à l’époque, Mehdi Chalah, ajoutant qu’il « était évident qu’Ali Bouziane n’avait pas coaché ».

Indiquant « prendre acte » de la décision de la CJDR, Denain s’est exprimé par communiqué suite à la perte de sa victoire, suggérant une forme de fourberie chez Évreux. « Le club regrette vivement le précédent que cette décision est susceptible de créer. Valider une méthode qui autoriserait un club à organiser lui-même la prise d’images d’un coach suspendu interroge profondément sur le respect des principes de loyauté et d’équité. La commission de discipline ne peut devenir une session de rattrapage d’un résultat sportif acquis sur le terrain. Denain Voltaire Basket étudie l’ensemble des voies de recours à sa disposition. »

Quimper en plus grand perdant de l’affaire ?

Alors que l’on peut imaginer que Denain fera appel, cette sanction bouleverserait tout le classement d’ÉLITE 2 à trois journées de la fin. Déjà, les Dragons perdraient gros dans la course au play-in, puisqu’ils dégringolent de la 6e à la 11e position, mais au dernier rang d’un groupe de cinq équipes puisqu’une équipe sanctionnée d’un retrait de victoire dispose du plus mauvais panier-average sur tous les autres clubs du championnat.

Mais le plus grand perdant dans l’histoire serait Quimper, qui avait pourtant bénéficié plus tôt d’une décision similaire de la CJDR en récupérant une victoire sur tapis vert contre Aix-Maurienne. Pour cause, cette sanction entérinerait pratiquement la descente des Béliers en NM1, qui comptent désormais trois longueurs de retard sur Évreux, premier relégable. Le match entre les deux équipes de la semaine prochaine, initialement attendue comme une finale pour le maintien, pourrait être sans enjeu, si Quimper s’incline à Blois samedi ou si l’ALM l’emporte à La Rochelle ce jeudi…