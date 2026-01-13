Gabby Williams et Iliana Rupert sacrées en Coupe de Turquie avec le Fenerbahçe

Deux internationales françaises étaient à l’honneur en Turquie. Gabby Williams et Iliana Rupert (demi-finalistes du dernier EuroBasket) ont décroché la Coupe de Turquie avec le Fenerbahçe (une première depuis 2021) en dominant le Galatasaray Istanbul dans un derby sous haute tension, conclu sur le score sans appel de 86-66.

Un derby maîtrisé et un nouveau trophée pour Fenerbahçe

Dans une finale qui a rapidement tourné à l’avantage du Fenerbahçe, les Jaune et Bleue ont imposé leur rythme des deux côtés du terrain. Plus intenses défensivement et plus efficaces collectivement, les Stambouliotes ont creusé l’écart au fil des minutes pour s’offrir une victoire nette face à leur rival historique.

Ce succès permet à Fenerbahçe de remporter la 15e Coupe de Turquie de son histoire, confirmant un peu plus son statut de référence du basket féminin turc. Il s’agit également du deuxième sacre de la saison après la Coupe du Président.

Iliana Rupert décisive, Gabby Williams efficace

Sur le parquet, Iliana Rupert a joué un rôle majeur dans cette finale. L’intérieure a inscrit 16 points, capté 5 rebonds et délivré 1 passe décisive en 27 minutes, s’affirmant comme l’une des principales armes offensives de son équipe.

De son côté, Gabby Williams a apporté son énergie et son efficacité. En 15 minutes, l’ailière franco-américaine a compilé 6 points et 1 rebond, toujours dans cette solidité défensive qu’on lui connaît.

Une saison européenne très solide pour les deux Françaises

Comme beaucoup de joueuses de WNBA, Gabby Williams (Seattle Storm) et Iliana Rupert (Golden State Valkyries) évoluent en Europe une fois la saison américaine terminée. Cette année, les deux Tricolores brillent sous les couleurs du Fenerbahçe.

Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) affiche cette saison 15,1 points, 6,4 rebonds, 2,3 passes, 1,6 interception et 0,5 contre en 28 minutes de moyenne sur 8 rencontres d’EuroLeague. Elle est la deuxième meilleure marqueuse et la deuxième meilleure rebondeuse de l’équipe.

PROFIL JOUEUR Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT Poste(s): Pivot Taille: 194 cm Âge: 24 ans (12/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 15,1 #9 REB 6,4 #18 PD 2,3 #65

Gabby Williams (1,80 m, 29 ans), tourne à 13,5 points, 3,5 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions (!) et 0,5 contre en 28 minutes de moyenne sur ses deux matchs disputés, ce qui en fait la troisième meilleure passeuse de l’effectif.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Fort Taille: 180 cm Âge: 29 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 13,5 #21 REB 3,5 #86 PD 4 #26

Un Fenerbahçe intraitable cette saison

Avec ce nouveau trophée, le Fenerbahçe poursuit sa saison qui part sous les meilleurs auspices. Elles ont déjà remporté la Coupe du président début décembre. Les Stambouliotes sont premières en championnat de Turquie avec un bilan de 12 victoires en autant de matches. Une dynamique qui place le club comme l’un des grands favoris en championnat, mais également sur la scène européenne où elles souhaitent remporter l’Euroleague une nouvelle fois après leur doublé en 2023 et 2024. Elles sont d’ailleurs en tête du groupe F avec 7 victoires en autant de rencontres, devant Basket Landes (5-2).

Cap sur l’EuroLeague face à Basket Landes

Pas de répit pour Gabby Williams, Iliana Rupert et leurs coéquipières. Le Fenerbahçe retrouvera l’EuroLeague dès ce mercredi 14 janvier avec un choc très attendu face à Basket Landes, qu’elles devancent (voir plus haut) au classement.