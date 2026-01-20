Inarrêtable Monaco : Vers la plus longue série de victoires de son histoire ?

Monaco est dans la forme de sa saison en ce moment. Avant de défier l’Étoile Rouge de Belgrade ce mardi à Gaston-Médecin, la Roca Team affiche une forme insolente : 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Décryptage d’une hégémonie qui replace la Principauté tout en haut de l’Olympe européen.

🏀 Superbe affiche ce soir !@ASMonaco_Basket reçoit le @kkcrvenazvezda dans un duel qui promet intensité et spectacle « AS Monaco VS Crvena Zvezda »

📺 #EUROLEAGUE, ce soir à 18:30 en direct sur TVMonaco et en streaming sur https://t.co/KvUwfdUdHo pic.twitter.com/PBAYpXaDRi — TVMonaco (@tvmonaco_tv) January 20, 2026

11 à la suite

Depuis la mi-décembre, Monaco ne connaît plus la défaite. Ce qui n’était qu’une bonne passe s’est transformé en un véritable siège de l’Europe et de la France. En s’imposant samedi dernier face à Limoges (99-88) en Betclic Élite, les hommes de Vassilis Spanoulis ont validé leur onzième succès de rang.

Cette série n’est pas faite de « petites » victoires. Elle inclut des démonstrations de force face aux géants du continent : une victoire référence au Palau Blaugrana contre le Barça (90-74), un succès au couteau face au Real Madrid (100-95) et une leçon donnée à Valence (101-92). Aujourd’hui, Monaco trône fièrement à la deuxième place de l’EuroLeague (15 victoires – 7 défaites) et domine la Betclic ÉLITE avec 81 % de victoires (13 victoires et 2 défaites) et des succès références sur Paris (95-87) et Nanterre (105-98) notamment.

Des individualités au service d’un collectif d’acier

Si la Roca Team brille, c’est parce que ses cadres ont activé le mode « playoffs » depuis mois de janvier.

Mike James, le chef d’orchestre : Toujours aussi létal, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague porte l’équipe avec des pointes à 34 points (comme face à Nanterre récemment). Il tourne à une évaluation moyenne de 20,4 en championnat, prouvant qu’il reste le patron.

Élie Okobo, l’atout dynamiteur : Dans une forme étincelante, le meneur/arrière français est le facteur X de cette série. Avec 16,4 points et 3,8 passes de moyenne en championnat, le Bordelais apporte une agressivité offensive que peu de défenses parviennent à contenir. Il est le candidat n°1 pour le titre de MVP de la saison régulière.

L’impact des recrues : L’intégration de Kevarrius Hayes sous le cercle (9,6 d’évaluation en 19 minutes) et l’expérience de Nikola Mirotic (12.1 points de moyenne) ont offert à Spanoulis deux options qui complètent un secteur extérieur historique déjà bien en place.

La statistique qui fait peur : Une attaque de feu

Collectivement, Monaco est devenu une machine à scorer. Sur ses derniers matchs, la Roca Team dépasse régulièrement la barre des 90 points. En Betclic Élite, l’équipe affiche une moyenne impressionnante de 95 points par match (numéro 2 derrière Paris), avec une adresse globale proche des 50 %. En EuroLeague c’est même 91,8 unités, numéro 1 devant … Paris.

Dans le rétroviseur des légendes : Monaco face à ses propres records

Si la série actuelle de 11 victoires consécutives donne le tournis, elle permet surtout à la promotion 2025-2026 de s’inviter à la table des plus grandes cuvées de l’histoire du club. Ce soir, face à l’Étoile Rouge de Sasa Obradovic, les hommes de Vassilis Spanoulis ont l’occasion de dépasser la performance de l’équipe de 2020-2021 (11 succès de rang également), l’année du sacre historique en EuroCup.

Mais pour réaliser la plus longue série de victoires de l’histoire de la Roca Team depuis son accession en première division en 2015, il faudra encore aller chercher les fantômes du passé. La barre est haute : le record absolu appartient toujours à l’équipe de 2015-2016 qui, dans l’euphorie de son retour en Pro A, avait enchaîné 14 victoires entre mars et mai. Deux autres cuvées, celles de 2017-2018 (13 victoires) et celle de 2021-2022 (12 victoires) ont fait mieux ensuite. En cas de succès ce soir, Mike James et les siens égaleraient la performance de 2022 et ne seraient plus qu’à deux marches du trône absolu. Un défi de régularité qui prouve que ce Monaco-là ne boxe plus seulement contre ses adversaires, mais contre sa propre légende.

Le classement des séries historiques de Monaco depuis son retour en première division en 2015 :

– 14 victoires de suite en 2015/2016, du 12 mars au 17 mai

– 13 victoires de suite en 2017/2018, du 14 novembre 2017 au 16 janvier 2018

– 12 victoires de suite en 2021/2022, entre le 5 mars 2022 et le 10 avril 2022

– 11 victoires de suite en 2025/2026, série en cours

– 11 victoires de suite en 2020/2021, du 31 mars au 9 mai 2021

– 10 victoires de suite en 2016/2017, du 6 décembre au 14 janvier

– 10 victoires de suite en 2017/2018, du 16 février au 28 mars

– 10 victoires de suite en 2018/2019, du 29 avril au 6 juin

L’Étoile Rouge pour la passe de douze ?

Ce mardi 20 janvier, la Salle Gaston-Médecin s’apprête à vibrer pour la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, l’ancien coach monégasque. Si les Serbes (10e) sont toujours difficiles à manœuvrer, ils arrivent face à une équipe de Monaco en confiance avec 3 succès consécutifs entre 2 victoires en Ligue adriatique et victoire contre Milan la semaine dernière.

Pour les joueurs du Rocher, l’enjeu est simple : conforter cette deuxième place européenne et mettre la pression sur le leader, l’Hapoël Tel-Aviv. Entre-deux à 18h45.