Killian Hayes blessé, Nicolas Batum de retour, Olivier Sarr se montre

NBA - Killian Hayes n'a pas joué contre Toronto à cause d'une blessure à l'épaule. Nicolas Batum a lui effectué son retour à la compétition. Enfin, Olivier Sarr a signé son record de points (6) de la saison.

Touché à l’épaule, Killian Hayes n’a pas pu tenir sa place ce dimanche contre Toronto. Et Détroit s’est incliné dans les grandes largeurs chez les Raptors (142 à 113). Son remplaçant Jaden Ivey, réclamé dans le cinq à sa place par de nombreux fans, ne s’en est pas mieux sorti (9 points à 3/10 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes). Actuellement en G-League, Malcolm Cazalon n’a pas joué non plus.

En revanche, Nicolas Batum (3 points à 1/1, 3 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes) a repris la compétition ce dimanche, lors de la large victoire de Philadelphie à Brooklyn (99-121). Le capitaine de l’équipe de France a terminé avec le meilleur +/- (+25) des Sixers en compagnie de Joel Embiid (32 points, 12 rebonds et 9 passes décisives en 32 minutes).

Joel Embiid à propos de Nicolas Batum : Il est la clé. Il est spécial. Avec notre style de jeu, il s'adapte parfaitement à tout ce dont nous avons besoin. Excellent tireur, excellent défenseur, excellent passeur, grande intelligence. Il correspond exactement à tout ce dont nous…

Enfin, Olivier Sarr a joué son deuxième match du mois de novembre, profitant de la large avance du Thunder à Portland. Le pivot a passé 10 minutes sur le parquet pour 6 points – son record de la saison – à 2/5 aux tirs et 2 rebonds. Toujours en G-League (13 points à 5/15 aux tirs et 4 rebonds contre Austin et Sidy Cissoko ce dimanche), Ousmane Dieng n’a pas joué. En revanche, Rayan Rupert a joué 12 minutes avec Portland, pour 4 points à 1/5, 1 rebond et 1 passe décisive.