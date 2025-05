La belle revanche de Mike James : « Le médecin ne savait pas si je pourrais atteindre le même niveau qu’avant »

Finaliste malheureux de l’Euroleague avec Monaco face au Fenerbahçe, Mike James (1,85 m, 34 ans) conclut tristement un exercice européen de haute volée sur le plan personnel. Le meneur scoreur américain a tourné à 15,9 points, 5,8 passes, 3 rebonds et 1,1 interception en 29 minutes de moyenne en EuroLeague ; portant les Monégasques sur son dos jusqu’à la finale.

PROFIL JOUEUR Mike JAMES Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 34 ans (18/08/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 14 #17 REB 2,2 #141 PD 4,2 #14

Pourtant, Mike James revient de loin, comme il l’a raconté sur ses réseaux sociaux : « Le 20 juin 2024, j’ai été opéré d’une hernie discale au dos. Mon côté gauche était bloqué, m’empêchant de me tenir droit et me causant des douleurs jusqu’au pied », décrit-il sur Instagram. Son chirurgien s’était montré très pessimiste sur sa saison 2024-2025, et même sur la suite et fin de sa carrière. « Le médecin m’a dit que je ne reviendrais probablement pas avant décembre, et il ne savait pas si je pourrais atteindre le même niveau qu’avant. »

“L’un des plus grands accomplissements de ma carrière ”

L’avenir a finalement fait mentir le professionnel de santé, Mike James ayant joué les 41 matchs de la Roca Team en EuroLeague cette saison, autant que Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans), de 13 ans son cadet. Le natif de Portland (Oregon), ménagé intelligemment en Betclic ELITE (18 matchs disputés sur 31 possible), notamment ce mercredi soir contre Le Mans, peut être fier du chemin parcouru en si peu de temps : « Passer par tout ça pour arriver à la fin de la saison sans avoir manqué les matchs de l’EuroLeague et être toujours capable de rivaliser au plus haut niveau est l’un des plus grands accomplissements de ma carrière ».

Toujours en quête de sa première Euroleague, le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition ne semble pas rassasié et prévient, en glissant un indice sur son futur : « Même si nous avons perdu, l’avenir est radieux et NOUS reviendrons ».