Nanterre débute le Trophée du Futur 2025 en fanfare face au Mans

Opposée au Mans pour son entrée dans le Trophée du Futur 2025, l’équipe Espoirs de Nanterre n’a pas fait dans la demi-mesure. Cinquième de la saison régulière, elle a dominé le troisième du championnat (88-68) et s’est ouverte la voie vers les demi-finales grâce à une prestation collective maîtrisée et une domination écrasante au rebond.

💪 @Nanterre92 première équipe qualifiée pour les 1/2 finale du #TrophéeDuFutur 🫡 Très gros match de Nathan Zulemie : 15 PTS, 7 PDS, 6 RBDS. pic.twitter.com/gOkXbz1Uvy — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 30, 2025

Nanterre survole le duel et file en demi-finale

Déjà très disputés en saison régulière, les duels entre Le Mans et Nanterre ont basculé cette fois-ci clairement en faveur des Franciliens. Dès l’entame, les joueurs d’Alexandre Taunais ont imposé une intensité défensive étouffante, avec une grosse domination dans la raquette (45 rebonds à 28).

Le leader sarthois Loïs Grasshoff étant absent, Nanterre a su en profiter, bien lancé par Jules Durand (13 points, 5 rebonds) puis porté par des Nathan Zulemie (15 points à 7/13, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 22 d’évaluation en 28 minutes) et Moussa Dicko des grands jours (14 points, 9 rebonds, 4 interceptions, 2 contres, 26 d’évaluation). En tête de bout en bout, les Verts ont compté jusqu’à 30 points d’avance, ne laissant aucune chance à une équipe mancelle dépassée.

« On avait ciblé quelques petits points et aujourd’hui ça a fonctionné. Les gars ont gardé l’intensité, et c’est surtout l’aspect défensif qui nous a permis de nous mettre en situation offensive », analysait leur coach Alexandre Taunais après le match.

Cette victoire nette récompense deux semaines de travail intense : « Je leur avais dit qu’à trois rebonds près on aurait pu gagner les matchs précédents contre eux. Là, on a vraiment dominé dans tous les compartiments. C’est super positif. »

Une ambition simple : aller au bout

L’équipe francilienne est maintenant attendue en demi-finale ce samedi après-midi, face au vainqueur de Monaco – Roanne. Concentré et déterminé, Moussa Dicko fixe un objectif clair pour cette dernière compétition dans la catégorie Espoirs : « Le but c’est de gagner. Prendre du plaisir, mais aller chercher le trophée. »

En attendant, Nanterre a frappé fort dès son entrée dans ce Trophée du Futur 2025, confirmant que son statut de cinquième de saison régulière n’est en rien un frein à ses ambitions.

A Bourg-en-Bresse,