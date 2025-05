« Un match magnifique » selon Laurent Legname ; les dijonnais encore sur un nuage après leur victoire

Les supporters de la JDA Dijon seront passés par toutes les émotions ce jeudi soir. Le 3+1 d’Axel Julien, la communion de ce dernier avec le public, le panier refusé, le lancer-franc inscrit pour remporter le match… Alors forcément, au sortir de la rencontre, les émotions étaient encore fortes au micro du Bien Public.

Laurent Legname satisfait après la débâcle du match aller

Après avoir pesté contre le match aller à deux vitesses de son équipe, lors du match aller (100-87), Laurent Legname s’est montré satisfait du match complet de ses joueurs. Sur leur parquet, les Dijonnais sont allés chercher une belle victoire dans le money-time (80-79) contre le Paris Basketball. « Il fallait faire un match de très haut niveau et les joueurs l’ont fait, c’est tout à leur honneur« , déclarait le technicien auprès du Bien Public. « Il y a eu des hauts et des bas sur l’ensemble du match, Paris n’a pas lâché avec un grand Maodo Lô (21 points et 5 rebonds), mais nous non plus. On a vraiment été au niveau des playoffs face à une équipe qui est la sensation en Europe depuis deux ans. On revient à 1-1 dans la série, après un match magnifique, encore plus beau que l’exploit à Paris selon moi (95-96, en saison régulière)« .

Les locaux ont été solides des deux côtés du terrain, tenant le choc face à une équipe parisienne connue pour devenir instoppable quand elle prend feu. « On les laisse à moins de 80 points… On fait notre meilleur match de la saison au moment où il le fallait, on n’a jamais perdu les pédales, et les joueurs sont récompensés », expliquait Laurent Legname. « C’était vraiment un mano a mano, on n’a pas lâché, on n’a pas douté, on est resté vraiment concentré sur ce qu’on voulait faire, c’est pour ça qu’on les tient jusqu’au bout. C’était un vrai match mental, on a su garder la tête froide », a ajouté Ilias Kamardine, qui quittera le club à la fin de la saison.

Paris devra être solide à l’Adidas Arena

De l’autre côté, Thiago Splitter a reconnu la défaite de ses hommes tout en saluant la performance dijonnaise. « On n’a pas bien démarré et on a mal fini le match. On a commis pas mal d’erreurs, avec trop de balles perdues. On n’a parfois pas eu assez d’agressivité. La défense a été décevante dans le dernier quart, mais on doit aussi leur donner du crédit sur les tirs difficiles qu’ils ont mis à la fin. Nous, on a forcé un peu, on avait le match dans nos mains mais on l’a laissé échapper et ils méritent de gagner », expliquait le brésilien après le match.

Nadir Hifi, auteur d’un match plutôt discret, regrettait aussi la défaite : « On leur a donné la victoire et ils l’ont prise… Je pense qu’on doit montrer qu’on doit être meilleur, sur beaucoup de choses et on ne l’a pas montré ce soir. Maintenant, on est dos au mur et on doit gagner samedi pour aller en demi-finale. »

Désormais, rendez-vous samedi à l’Adidas Arena pour les Parisiens, premiers de saison régulière qui devront éviter un upset bien gênant. Mais, Ilias Kamardine se veut optimiste : « On les a déjà battus chez eux dans la saison, tout est possible, maintenant c’est eux qui ont la pression. Il faut continuer à y croire. »