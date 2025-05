Après sa déception européenne, Monaco s’évite une belle frayeur contre sa bête noire, Le Mans

L’AS Monaco, double champion de France en titre, n’a pas manqué son entrée en matière dans ces playoffs 2025 de Betclic ELITE. Mais comme à chaque qu’il a rencontré Le Mans cette saison, le club de la Principauté a rencontré de nombreuses difficultés. Longtemps derrière, la Roca Team a fini par l’emporter en fin de rencontre dans ce match 1 (76-69), à l’expérience et aussi par le manque d’adresse sarthois.

Le Mans a longtemps mis en difficulté l’ASM

Soixante-douze heures après sa défaite en finale de l’EuroLeague contre Fenerbahçe, l’AS Monaco a réussi à faire la bascule psychologique vers la défense de son titre de champion de France, chasse gardée de la Principauté depuis deux ans. Mais elle a été loin d’être immédiate, face à une équipe mancelle décidément bien la kryptonite monégasque de cette saison 2024-2025, victorieuse de trois de leurs quatre confrontations avant ce quart de finale des playoffs.

Pour ce match aller, l’AS Monaco a trouvé la parade en fin de match face au Mans, avec un dernier quart-temps maîtrisé (26-15). Auparavant, l’équipe de Vassilis Spanoulis a été encore une fois impactée par le MSB, renforcé pour ces phases finales par le retour de son MVP de la Leaders Cup, Trevor Hudgins (13 points à 5/14 aux tirs). Avec leur habituel densité physique au rebond (43 dont 12 offensifs), les Manceaux ont le mieux débuté à Gaston-Médecin, où ils ont déjà gagné par deux fois cette saison, en saison régulière ainsi qu’en Coupe de France.

Strazel, détonateur offensif et décisif pour Monaco

Trop maladroit en attaque ce mercredi soir (5/26 à 3-points, 16/25 aux LFs), habituellement l’une de ses forces, Le Mans n’a cependant jamais pu s’échapper. Et dans les quinze dernières minutes de la partie, Monaco a mis juste le coup d’accélérateur qu’il fallait pour pouvoir l’emporter, avec les dynamiteurs Alpha Diallo (seulement 4 points mais 7 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre) et Matthew Strazel (17 points à 6/12). En l’absence de Mike James, laissé au repos, l’international français a réalisé une belle seconde période pour éviter à l’ASM de se faire une grosse frayeur d’entrée de jeu. Lauréat du titre de champion de France sur les quatre dernières années (2021 et 2022 avec l’ASVEL, 2022 et 2023 avec Monaco), le combo-guard ne veut pas laisser échapper la dernière possibilité de trophée cette saison.

Vainqueur au final sur le score de 76 à 69 dans ce match 1, l’AS Monaco se déplacera vendredi 30 mai à Antarès avec la possibilité de conclure face au Mans.