Rétabli, Trevor Hudgins est du voyage à Monaco pour le début des playoffs

En voilà une bonne nouvelle pour Le Mans à l’attaque des playoffs de Betclic ELITE ! Son meneur de jeu Trevor Hudgins, blessé au genou depuis le début du mois de mai, devrait être sur le terrain pour le début de la série des quarts de finale contre l’AS Monaco.

PROFIL JOUEUR Trevor HUDGINS Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (23/03/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 16 #6 REB 1,8 #166 PD 2,9 #46

Pas de Loïs Grasshoff en revanche

Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans), MVP de la Leaders Cup et membre du second cinq majeur de Betclic ELITE, est la locomotive offensive du Mans en cette saison 2024-2025. Son retour est forcément une bonne nouvelle à l’idée de défier le finaliste de l’EuroLeague, qui aura forcément soif de titre… et de revanche après avoir été battu par le MSB à la Leaders Cup et en Coupe de France. Le natif du Kansas a repris l’entraînement collectif avec Le Mans dimanche dernier et devrait donc être aligné en Principauté. « Il a été très sérieux, ce qui nous permet d’envisager un retour dans de bonnes conditions », indiquait son entraîneur Guillaume Vizade à Ouest-France. En revanche, Le Mans ne pourra pas compter sur Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans), toujours touché à l’épaule.

Le début de la série des quarts de finale des playoffs de Betclic ELITE entre l’AS Monaco et Le Mans est pour ce mercredi 28 mai (21h). Le match retour dans la Sarthe est programmé au vendredi 30 mai (20h).