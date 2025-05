Fin de saison pour Mathias Lessort, non sélectionné pour les finales grecques avec le Panathinaïkos

Vendredi 23 mai, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) relevait son défi, en revenant à temps sur les parquets d’EuroLeague pour jouer le Final Four avec le Panathinaïkos. L’intérieur français s’était lourdement blessé avant Noël, se fracturant le péroné de la jambe gauche contre Vitoria. Mais après deux matchs perdus au Final Four – contre Fenerbahçe en demi-finales et contre l’Olympiakos en petite finale – Mathias Lessort a vu sa saison prendre fin alors que le Pana est encore engagé dans les finales des playoffs du championnat grec.

Mathias Lessort is BACK on the court for the first time this year 🙏 pic.twitter.com/M6PxATug2o

Espéré par Ergin Ataman pour jouer à Abou Dabi, Mathias Lessort devra néanmoins soutenir ses coéquipiers depuis les tribunes face à l’Olympiakos, les contraintes du championnat grec ayant obligé Ergin Ataman à faire un choix. Le technicien turc ne peut faire figurer que 7 joueurs étrangers dans son roster, et seulement 6 par match.

❌ Mathias Lessort was cut from the roster of Panathinaikos ahead of the Greek League Finals against archrival Olympiacos!

⏳This decision marks the end of the season for the French big man who will have to wait for the next campaign to wear the Green jersey once again. pic.twitter.com/2ofOLdju9T

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 29, 2025