La LFB et la LF2 bientôt de retour à 14 clubs ?

Les clubs de la Ligue Féminine de Basket (LFB) et la Ligue 2 Féminine (LF2) ont réalisé des travaux en compagnie du Syndicat National des Basketteurs (SNB) qui débouchent sur le souhait d’un retour à 14 clubs par division, contre 12 actuellement.

En marge du Top 8 de la Coupe de France à Trélazé, le Bureau Fédéral s’est réuni ce dimanche 17 mars et a discuté de ce souhait. Dans la foulée, la présidente de la LFB Carole Force a répondu par écrit aux clubs. « Les 14 arguments développés ont retenu l’attention du Bureau Fédéral sans pour autant le convaincre du bien-fondé d’une évolution immédiate des deux divisions telle que vous la souhaitez », écrit-elle, faisant part d’un fort scepticisme quant à cette idée, huit ans après la descente à 12 clubs.

Le Bureau Fédéral estime que si les budgets ont augmenté, les charges sont elles beaucoup plus importantes que le passé, ajoutant que « certains club ont présenté en 2022-2023 des déficits compromettant leur pérennité ». Par ailleurs, Carole Force indique que « le cahier des charges évolue en LFB » et que « les clubs LF2 sont très en retard ». Autrement, la densité du calendrier, avec la Coupe de France, les Coupes d’Europe (EuroLeague et EuroCup) et les compétitions en équipe nationale – sans oublier la WNBA – limitent le nombre de dates disponibles pour la saison régulière et les playoffs de LFB. Un championnat à 14 nécessiterait 35 dates disponibles selon Carole Force, qui craint également une « dilution du niveau » même si « il y a assez de joueuses françaises capables de jouer en LFB » selon elle.

Trois conditions fixées pour passer à 14 clubs en LFB

En conclusion, le Bureau Fédéral ne semble pas favorable à ce passage à 14 clubs. « Nous craignons fortement qu’un passage à 14 équipes des deux divisions, rapide et non préparé, plus un focus d’une formule « avec plus de matches » occultent fortement la nécessité première de structuration des 14 clubs LFB et 14 clubs LF2 en phase avec les exigences de performance, formation, voire niveau de jeu », poursuit Carole Force dans son courrier adressé aux clubs. Cependant, la porte reste ouverte quant à ce retour à 14. Voici les trois conditions fixée par le Bureau Fédéral pour que ça devienne le cas à partir de l’exercice 2025-2026 :

1/ Saison n-1 : A minima, deux clubs de LF2 ont un budget égal ou supérieur à 80% de la moyenne des deux plus bas budgets de clubs de LFB ; il sera apprécié la manière dont ces budgets seront constitués (en particulier la part du partenariat privé) ;

2/ Saison n : A minima, trois clubs de LF2 ont un budget égal ou supérieur à 80% de la moyenne des deux plus bas budget de clubs de LFB ; il sera apprécié la manière dont ces budgets seront constitués (en particulier la part du partenariat privé) ;

3/ Saison n : A minima, quatre clubs de LF2 ont soit un centre d’entraînement de niveau 1, soit un centre de formation agréé (si le Ministère l’autorise).

« Si ces conditions sont remplies à la saison n, la décision sera prise par le Comité Directeur FFBB de décembre de la même saison et l’option d’un passage à 14 en LFB sera mise en œuvre avec un impact sur la LF2 et la NF1 », écrit Carole Force, qui se dit disponible pour échanger avec les clubs dans la semaine. L’ancienne joueuse de Challes-les-Eaux estime par ailleurs que la formule de compétition, avec la possibilité d’une suppression des playdowns « et les éléments de calendrier pour 2024-25 restent à préciser rapidement ». Elle en appelle pour cela à Yannick Souvré, la directrice de la LFB, pour revenir vers elle afin d’avancer sur ce passage à 14 clubs.