La Rochelle seule en tête, Antibes bon dernier : la Pro B, la ligue des surprises !

Pro B - Neuf rencontres se disputaient ce vendredi à l'occasion de la huitième journée de championnat de Pro B. Retour sur cette soirée riche en enseignements.

Lors du match au sommet inattendu, La Rochelle s’est imposée sur le parquet de la JA Vichy. Redoutables offensivement, les Rochelais ont assuré l’essentiel et confirmé leur statut d’équipe surprise de cette première partie de saison, prenant même seul la tête du championnat avec 6 victoires en 7 matchs. Dans le dur pendant la totalité du match, Vichy n’a jamais réussi à relever la tête. Portés par Jérôme Sanchez (12 points et 7 rebonds), les Rochelais ont causé la deuxième défaite de la JAV.

La résurrection de Jonathan Jeanne ?

Si le Stade Rochelais est seul premier, c’est aussi parce que l’OLB a perdu, malmené à Poitiers, à créditer d’un bel exploit (91-83). Portés par Andy Cleaves (22 points) et surtout par un immense Jonathan Jeanne (19 points à 8/10, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 22 minutes), qui n’entrait pourtant plus dans les plans d’Andy Thornton-Jones ces derniers temps (11 minutes de moyenne sur la saison), les Poitevins ont renversé les hommes de Germain Castano.

Pendant ce temps, Rouen s’est relancé contre Saint-Chamond après trois défaites de rang (98-92). Les coéquipiers de Yasmin Mambo (17 points et 2 rebonds) ont accéléré au cours du deuxième quart-temps pour prendre le meilleur sur leurs adversaires du soir. En revanche, contrairement au RMB, l’Alliance Sport Alsace s’est enfoncée avec une cinquième défaite d’affilée, vaincue par le LMB de Marcus Santos-Silva (15 points et 10 rebonds). De son côté, Évreux a pu compter sur un Joe Burton efficace (11 points, 8 rebonds et 4 passes décisives) pour venir à bout de Nantes (78-70). En tête à la pause, l’ALM a creusé l’écart au retour des vestiaires. En difficulté, les Nantais ne sont jamais parvenus à reprendre l’avantage et s’inclinent logiquement.

Pau enchaîne

Après avoir remporté le match de la peur la semaine dernière contre Poitiers, Angers a enchaîné contre Denain. Les coéquipiers de Shawn Tanner (17 points et 5 rebonds) ont fait preuve de caractère pour l’emporter ce vendredi soir dans le Nord lors d’un match serré (63-59). A contrario, Fos-Provence n’a pas pas poursuivi sa belle dynamique, distancé par Boulazac (65-75) et Hugo Robineau (17 points).

En pleine confiance depuis quelques matches, l’Élan Béarnais a poursuivi sa belle dynamique en dominant Aix-Maurienne (93-73). Guidée par un bon duo Michael Oguine (20 points) – Gavin Kensmil (13 points, 8 rebonds et 8 passes décisives), ancien de la maison savoyarde, la troupe d’Éric Bartecheky a débuté la rencontre en infligeant un sévère 10-0. Solidaires en défense et efficaces en attaque, les Palois n’ont jamais relâché la pression dans ce match. Un nouveau succès glané à l’extérieur pour des Béarnais qui voyagent plutôt bien.

Enfin, dans le duel des deux gros en crise, les Sharks d’Antibes sont tombés à domicile face à Champagne Basket (83-94). Malmenés, les Antibois n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Les coéquipiers de Marquis Jackson (16 points) ont eu le dernier mot malgré la réaction tardive antiboise, favori déchu et désormais dernier de Pro B…