Le maintien acquis le week-end dernier n’efface pas totalement les difficultés de fin de saison pour le Caen Basket Calvados. À l’approche des trois dernières rencontres, dont un déplacement chez le leader Roanne ce vendredi 1er mai, le club normand devra composer sans deux de ses joueurs majeurs, Antoine Rojewski et Kentan Facey, selon les informations de Clément Hebert de Ouest-France.

Diminué depuis plusieurs mois en raison d’une douleur persistante à l’aine, l’intérieur jamaïcain a serré les dents. Enchaînant enchaînant les matches pour ne pas fragiliser davantage un effectif déjà limité.

Son entraîneur Jean-Baptiste Lecrosnier n’a pas manqué de souligner cet engagement : « Il jongle avec cette douleur depuis de longs mois pour ne pas mettre le club dans une situation compliquée. […] La grande majorité des joueurs se serait mise sur le côté, pas lui. C’est une forme de sacrifice. »

Alors que le maintien est désormais assuré, le moment est venu pour Kentan Facey de se faire opérer d’une hernie inguinale. Une intervention prévue en début de semaine prochaine, qui mettra un terme à sa saison. Sous contrat pour l’exercice suivant, il devrait néanmoins retrouver les parquets normands la saison prochaine en pleine possession de ses moyens.

🟣🔵 Le Caen Basket Calvados a offert à ses supporters un spectacle dingue ! Menés de 14 Pts à 5 minutes de la fin, les Normands ont renversé Poitiers sur le fil : 89-87. 😮‍💨 Une fin de match hollywoodienne avec un dunk ravageur de Kentan Facey 📢 ➡️ https://t.co/2QxeQQlU48 pic.twitter.com/pEJdaEKhbe — BeBasket (@Be_BasketFr) April 3, 2026

Rojewski, la fin de l’histoire au CBC ?

Le cas d’Antoine Rojewski est différent. Sorti sur blessure face à l’Alliance Sport Alsace, l’arrière souffre d’un arrachement osseux qui va l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Mettant ainsi un terme à sa saison prématurément.

Mais contrairement à son coéquipier caribéen, son avenir au CBC reste incertain. Arrivé en 2024, Rojewski est en fin de contrat et pourrait quitter la Normandie après 2 saisons marquantes. Le public normand pourrait donc l’avoir vu joué ses dernières minutes sous le maillot du CBC face à l’ASA.

Un déplacement particulier à Roanne

Malgré ces absences, le Caen BC a encore trois matches à disputer, à commencer par un déplacement délicat chez la Chorale de Roanne. Déjà sacrés champions, les Roannais fêteront leur titre devant leur public, dans une ambiance qui s’annonce festive.

Lucide, Jean-Baptiste Lecrosnier sait à quoi s’attendre : « Ils voudront célébrer ce titre avec une victoire. […] Tu n’es pas sacré champion de France à trois journées de la fin sans être très fort. » Avec toutefois l’espoir de rivaliser autant que possible avec l’ogre de la division.

Arrivé en cours de saison pour remplacer Stéphane Eberlin, Jean-Baptiste Lecrosnier a rempli sa mission : maintenir le club en Élite 2. Une performance qu’il attribue avant tout à l’engagement de ses joueurs. « Je retiens et salue l’investissement de cette équipe, le fait qu’elle soit restée concernée jusqu’au bout. […] Les gars ont toujours eu la bonne attitude. »

Dans une saison compliquée, le Caen BC aura donc su faire front collectivement. Même diminué pour cette fin d’exercice, le groupe normand, 17e au classement, tentera de conclure sur une note positive. Coup d’envoi du match à 20h00 samedi.